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ABD Savaş Uçağı Okyanusa Düştü

12.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

USS Ronald Reagan uçak gemisinden havalanan bir Amerikan savaş uçağı Filipinler’in kuzeydoğusunda denize düştü. İki pilotun kurtarıldığı açıklandı

ABD Savaş Uçağı Okyanusa Düştü

USS Ronald Reagan uçak gemisinden havalanan bir Amerikan savaş uçağı Filipinler’in kuzeydoğusunda denize düştü. İki pilotun kurtarıldığı açıklandı.

Amerika 7. Donanması F/A-18 Hornet tipi uçağın Filipin Denizi’nde rutin bir operasyon sırasında mekanik bir problem yaşadığı belirtildi.

Filipin Denizi Filipinler’in doğusunda Japonya’ya kadar uzanıyor.

Kurtarma uçağının hızlıca bölgeye giderek pilotları denizden aldığı ve gemiye geri getirdiği kaydedildi. Pilotların durumunun iyi olduğu ve geminin de normal operasyonlarına döndüğü belirtildi.

Kazanın nedeni soruşturuluyor.

Olay, USS Ronald Reagan uçak gemisine ait bir uçağın bir aydan kısa bir süre içinde dahil olduğu ikinci kaza.

Ekim ayının ortasında da MH-60 Seahawk kalkışından kısa süre sonra düşmüş, 10’dan fazla asker yaralanmıştı.

Uçak gemisi 29 Ekim-8 Kasım günleri arasında, Japonya ve Kanada’yla birlikte ortak düzenlenen tatbikata katılmıştı.

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