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ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 09:27 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından iniş yaptıkları sırada çarpıştı.

ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü

ABD, (DHA)- ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından iniş yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada 2 pilot da hayatını kaybetti.

Kaza, ABD’nin Oklahoma eyaletiyle aynı ismi taşıyan Oklahoma kentinin kuzeyindeki Vance Hava Kuvvetleri Üssü’nde meydana geldi. İki T-38 Talon savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından pise iniş yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

Kazanın ardından üsteki tüm faaliyetlerin bir sonraki emre kadar durdurulduğu belirtilirken, ABD’li askeri yetkili, “Bu her zaman olan bir şey değil. Bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir kural kitabı yok” ifadelerini kullandı.

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