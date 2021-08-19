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  4. "ABD Savaş Uçakları Kabil'de Tahliye Güvenliği Sağlıyor"

"ABD Savaş Uçakları Kabil'de Tahliye Güvenliği Sağlıyor"

19.08.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Bakanlığı, ABD savaş uçaklarının Afganistan'daki tahliye operasyonlarının güvenliğini sağlamak için Kabil semalarında uçuş yaptığını bildirdi

Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD savaş uçaklarının Afganistan'daki tahliye operasyonlarının güvenliğini sağlamak için Kabil semalarında uçuş yaptığını bildirdi. Bakanlık, Taleban'la herhangi bir düşmanca etkileşim yaşanmadığını ya da Taleban'ın tahliye sürecini sekteye uğratma girişiminde bulunmadığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, ABD savaş uçaklarının Kabil üzerinde "alçak uçuş" yapmadığını, "gözlem uçuşu" yaptıklarını söyledi.

Kirby, "Gözlem uçuşları, tahliye operasyonlarından önce de yapılıyordu. Bu uçuşlar, oradaki vatandaşlarımızı ve operasyonlarımızı her türlü tehdide karşı korumamız için gereken tedbir nitelikli uçuşlardır" dedi.

Tümgeneral William Taylor da basın brifinginde yaptığı açıklamada, Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki birkaç uçuş kapısının artık açık olduğunu, şimdiye kadar 7 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Tümgeneral Taylor, ABD ordusunun, şu anda Kabil havalimanındaki tahliye operasyonları için koruma sağlamak amacıyla 5 bin 200'den fazla asker bulundurduğunu söyledi.

John Kirby, Savunma Bakanlığı'nın Taleban'dan şimdiye kadar herhangi bir düşmanca iletişim görmediğini, örgüt savaşçılarının Amerikan vatandaşlarının havalimanına sevkiyatını aksatacak, tacizede bulunacak ya da engelleyecek adımlar atmadığını kaydetti.

Kirby, "Taleban'a, havalimanında vatandaşlarımıza ve operasyonlarımıza yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğimiz mesajını açıkça ilettik" dedi.

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