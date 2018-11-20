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ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

ABD tarafından Somali'de düzenlenen iki ayrı hava saldırısında, Eş Şebab terör örgütü hedef alındı. Bombardımanda en az 37 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD ordusu, Afrika ülkesi Somali'de Eş Şebab mevzilerini bombardımana tuttu.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), iki ayrı hava saldırısında savaş uçaklarının en az 37 Eş Şebab militanını öldürdüğünü duyurdu. Resmi açıklamda, bombardımanda herhangi bir sivilin zarar görmediği belirtildi.

Yıllardır Somali'yi kan gölüne çeviren terör örgütü Eş Şebab, son olarak bir otel önünde bombalı saldırı düzenlemiş ve en az 17 insan hayatını kaybetmişti.

Son iki ayda otel, restoran ve belediye binalarını hedef alan saldırılarda ise en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Eş Şebab'ın geçen yılki saldırılarında 1000'den fazla insan can vermişti.

Örgüt, El Kaide'nin ülkedeki uzantısı konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
ABD savaş uçakları Somali eş-şebap

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
37 terörist öldürüldü. ABD senden iyi terörist mi var. Allah'ın gazabına ugrayasin
umarım siviller gündelik çıkarları bahasına vurulmamıştır.kaygı duymamak elde değil.
kardeş bunlara niye terörist diyosunuz.Adamlar sadece ülkemizden cıkın diyo mesela afganistan'da halk talibanı tutuyor.Talibanda ülkemizden yabancı güçler cıksın diyor.bu gayet normal bi durum.Bu durumda Amerika terörist oluyo
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