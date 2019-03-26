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ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.

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