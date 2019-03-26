ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.