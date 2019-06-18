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ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan Ayrılıyor

18.06.2019 20:47 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın bakanlık görevinin onay sürecinden çekilmeye karar verdiğini ve yeni Savunma Bakan Vekilinin de Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper’ın olacağını duyurdu

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan Ayrılıyor

Başkan Donald Trump geçen ay ABD Savunma Bakanlığı’na bir süredir bu görevi vekaleten yerine getiren Patrick Shanahan’ı aday göstermişti. Trump, Shanahan’ın bakanlık görevinin onay sürecinden çekilmeye karar verdiğini ve yeni Savunma Bakan Vekilinin de Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper’ın olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump Patrick Shanahan’ın kararını Twitter’dan açıkladı. “Harika iş çıkaran Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ailesine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla onay sürecini devam ettirmemeye karar verdi. Pat’e olağanüstü hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Savunma Bakan Vekili olarak da Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper’i görevlendireceğim. Mark’ı tanıyorum, harika bir iş çıkaracağından hiç şüphem yok” mesajını paylaştı.

ABD’nin yeni Savunma Bakan Vekili olarak görev yapacak olan Mark Esper 2017 yılından beri Kara Kuvvetleri Bakanı olarak görev yapıyordu. Daha önce de ABD savunma sanayi şirketlerinden Raytheon’da hükümetle ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

1990-1991 Körfez Savaşı sırasında ABD’nin Hava İndirme Tugayı’nda subay olarak görev yapan Mark Esper, 2001-2002 arasında da Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda politika direktörü olarak görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Başkan George W. Bush döneminde Müzakere Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili olarak görev yaptı. O dönem silah denetimi ve uluslararası güvenlik konularından sorumluydu.

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