WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğince, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, eski işvereni Boeing şirketine taraflı davrandığı iddiasına ilişkin soruşturmada aklandığı bildirildi.

Pentagon Başmüfettişlik Dairesi, Shanahan'ın eski işvereni Boeing'e yönelik taraflı adımlar attığı ve etik kuralları ihlal ederek şirketin rakiplerini yerdiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı.

Shanahan'ın yanı sıra 33 yetkilinin ifadesinin alındığı belirtilen soruşturma raporunda, "Herhangi bir iddianın doğruluğunu tespit edemedik ve Bakan Vekili Shanahan'ın Boeing ve rakiplerine ilişkin anlaşma ve etik yükümlülüklere uygun hareket ettiğini tespit ettik." ifadesine yer verildi.

Soruşturmanın lehine sonuçlanmasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın, Shanahan'ı asaleten Savunma Bakanlığına atayabileceği belirtiliyor.

Washington merkezli "Sorumluluk ve Etik Yurttaşları" adlı izleme örgütü, ocakta medyaya yansıyan ve Shanahan'ı Pentagon toplantılarında Lockheed Martin şirketini yererek Boeing'i örnek göstermekle suçlayan iddiaların soruşturulması talebinde bulunmuştu.