HABER

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan üstü kapalı olarak Çin'i eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan üstü kapalı olarak Çin'i eleştirdi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Çin'in Güney Çin Denizi'nde diğer ülkelere askeri yollarla baskı kurmaya çalıştığını söyledi.

"The Straits Times"da yer alan habere göre, Shanahan, Singapur'da Asya'nın önemli güvenlik zirvesi "Shangri-La Dialogue"da yaptığı konuşmada üstü kapalı olarak Çin'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Hint Pasifik bölgesindeki ülkelere uzun zamandır tehdit olanların kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmaya çabaladığını ifade eden Shanahan, bölgedeki bazı aktörlerin diğerlerini ekonomik ve diplomatik olarak istismar ettiğini ve diğer ülkeler üzerinde askeri yollarla baskı kurmaya çalıştığını belirtti.

Shanahan, bu aktörlerin Güney Çin Denizi'nde gelişmiş silah sistemleri kurarak bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyledi.

Öte yandan ABD'nin Çin ile iş birliği konusunda istekli olduğunu ve rekabeti hoş karşıladığını dile getiren Shanahan, diğer ülkelerin egemenliğini yıpratmaya yönelik tutumların son bulması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Çin ile ticari bir savaş içinde olduğuna yönelik iddiaları reddeden Shanahan, Pekin ile ekonomik görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Hint Pasifik bölgesinin önemli olduğunu ifade eden Shanahan, "Biz bu bölgeye yatırım yapıyoruz. Sizlere ve sizlerle yatırım yapıyoruz." dedi. Shanahan, Pasifik ülkelerinin de kendi geleceklerine yatırım yapması gerektiğini belirtti.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildiKumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi
Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehitIğdır'dan acı haber: 2 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan çin Güney Çin Denizi

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Vahşet 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler Adana'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar!

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.