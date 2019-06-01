ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan üstü kapalı olarak Çin'i eleştirdi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Çin'in Güney Çin Denizi'nde diğer ülkelere askeri yollarla baskı kurmaya çalıştığını söyledi.

"The Straits Times"da yer alan habere göre, Shanahan, Singapur'da Asya'nın önemli güvenlik zirvesi "Shangri-La Dialogue"da yaptığı konuşmada üstü kapalı olarak Çin'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Hint Pasifik bölgesindeki ülkelere uzun zamandır tehdit olanların kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmaya çabaladığını ifade eden Shanahan, bölgedeki bazı aktörlerin diğerlerini ekonomik ve diplomatik olarak istismar ettiğini ve diğer ülkeler üzerinde askeri yollarla baskı kurmaya çalıştığını belirtti.

Shanahan, bu aktörlerin Güney Çin Denizi'nde gelişmiş silah sistemleri kurarak bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyledi.

Öte yandan ABD'nin Çin ile iş birliği konusunda istekli olduğunu ve rekabeti hoş karşıladığını dile getiren Shanahan, diğer ülkelerin egemenliğini yıpratmaya yönelik tutumların son bulması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Çin ile ticari bir savaş içinde olduğuna yönelik iddiaları reddeden Shanahan, Pekin ile ekonomik görüşmelerin devam ettiğini aktardı.