ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Ortadoğu'ya uçak gemisi sevkiyatı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekil Patrick Shanahan, ABD Donanmasına bağlı USS Abdraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz grubunun Ortadoğu'ya sevkiyatının İran rejim güçlerinin tehdit oluşturduğuna dair belirtiler üzerine yapıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece duyurulan CVN-72 (Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu) ve ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Bombardıman Görev Gücünün CENTCOM (Merkez Kuvvetler Komutanlığı) bölgesine benim onayımla sevkiyatı, İran rejim güçlerinin teşkil ettiği ciddi tehdidin belirtilerine yanıt olarak unsurların tedbir amaçlı yer değiştirmesiydi." ifadesini kullandı.

İran'a çağrıda bulunan Shanahan, "İran rejimine tüm provokasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Kuvvetlerimize ve menfaatlerimize yönelik herhangi bir saldırıdan İran rejimini sorumlu tutarız." açıklamasında bulundu.

USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubu bir tatbikat için İtalya açıklarında konuşlu bulunuyordu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklama ile uçak gemisinin, bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini açıklamıştı.