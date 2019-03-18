ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin, "Türklerle yakın çalışıyoruz. Onlar stratejik bir ortak. Daha da önemlisi Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımız işliyor." dedi.

Shanahan, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına açıklamada bulunan Shanahan, Fransız mevkidaşıyla başta Suriye olmak üzere iki ülke arasındaki birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

Wall Street Journal gazetesinin "ABD'nin Suriye'de bin asker bırakma planına ilişkin" haberiyle ilgili bir soruya Shanahan, "Türklerle yakından çalışıyoruz. Onlar stratejik bir ortak. Daha da önemlisi Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımız işliyor. Genelkurmay Başkanı (Joseph) Dunford'ın açıklamasını gördünüz. Gerçek detaylar konusunda DEAŞ ile mücadele koalisyonu ortaklarımız ile yakın iş birliği içindeyiz." cevabını verdi.

"ABD, Fransa'ya Suriye'de bırakılacak Amerikan kuvvetlerinin yeterli sayıda olacağı ve yeterince uzun süre orada kalacakları konusunda güvence veriyor mu?" sorusuna ise Shanahan, Fransız mevkidaşı ile görüşmesinde bu konuları ele alacaklarını dile getirdi.