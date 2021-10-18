ABD Savunma Bakanı Austin Gürcistan’da

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tiflis ziyareti kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ayrı ayrı görüştü.

Her iki görüşmede de bölgesel güvenlik durumu ve özellikle Rusya'nın Gürcistan ve Karadeniz bölgesine yönelik tehdidi ele alındı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, Austin’in Gürcistan ziyareti kapsamında ABD’nin bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini vurguladığını belirtti.

Açıklamada, Austin’in ikili güvenlik işbirliğini sürdürme ve Gürcistan'ın savunma kapasitesini daha da geliştirmesine ve Avrupa-Atlantik hedeflerini ilerletmesine yardımcı olma taahhüdünü yinelediği ifade edildi.

Kirby, Bakan Austin’ın, Gürcistan'ın ABD ve NATO'nun Afganistan'a güvenlik ve istikrar getirme çabalarına yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Görüşmelerin ardından, Bakan Austin ve Bakan Burchuladze, yeni Gürcistan Savunma ve Caydırma Geliştirme Girişimi’ne ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu girişim, Gürcistan Savunma Hazırlık Programı'nın bu yılın sonunda tamamlanmasıyla birlikte ABD-Gürcistan güvenlik işbirliğinin odak noktası olacak.

İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. Savunma Bakanı Austin, sözlerine “ABD’nin Gürcistan'a güçlü bir stratejik ortak olarak değer veriyor. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sarsılmaz’’ sözleriyle başladı.

Bu yıl sona erecek Gürcistan Savunma Hazırlık Programı’nın, üç yıldan uzun bir süredir Gürcistan'ın savunma kapasitesini arttırma çabalarının temelini oluşturduğunu dile getiren Austin, bu girişimin, ABD Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığı ve Gürcistan ordusu arasındaki güvenlik işbirliği için bir odak noktası görevi göreceğini kaydetti.

Austin, “Bu, ülkelerimiz arasındaki ikili güvenlik işbirliğinin heyecan verici yeni bir aşamasını işaret ediyor. Etkili caydırıcılık ve savunma için gerekli kabiliyet ve kapasiteleri güçlendirerek, NATO ile birlikte çalışabilirliği teşvik edecek. Bu girişim, ortak güvenlik çıkarlarımızı geliştirecek ve iş ortaklığımızı güçlendirecektir” diye konuştu.

Austin şöyle konuştu: “İmzaladığımız mutabakat zaptı, birlikte yaptığımız çalışmaları ve bu girişimin başarısına olan ortak bağlılığımızı gösteriyor. Aynı zamanda, Savunma Bakanlığı'nın Gürcistan'ın kendisini savunmasına, saldırganlığı caydırmasına ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ilerletmesine yardım etme politikasının da altını çiziyor. Aynı zamanda, Gürcistan hükümeti, Gürcistan'ın demokrasisini güçlendirmek ve Gürcistan'ı Batı'ya daha da yaklaştıracak köklü reformlar yapmak için ABD desteğinden yararlanarak üzerine düşeni yapmalıdır.”

ABD ve NATO’ya Afganistan'da gösterdiği kararlı destek için teşekkür eden Austin, “Gürcistan bu görevde büyük bir rol oynadı. Gürcü birlikleri, Amerikalılar’la birlikte cesurca omuz omuza hizmet ederek, ülkelerimiz arasında kültürel ve dilsel farklılıkları aşan bağlar kurdu. Gürcistan, Afganistan'daki çatışmalarda 32 can kaybıve 293 yaralı ile ağır bir bedel ödedi’’ dedi. Austin, Afganistan'daki ortak çabamız, stratejik ortaklığımızın ve ortak çıkar ve değerlerimizin gücünün bir kanıtıdır” diye ekledi.

Gürcistan’ın askeri reform ve kabiliyetler açısından ilerleme kaydetmeye devam ettiğine vurgu yapan Austin, “Amerika,

bağımsızlığından bu yana Gürcistan'ın demokratik gelişiminin her zaman güçlü bir destekçisi olmuştur” dedi.

Sürekli olarak demokratik kurumların güçlendirilmesi yönünde çalıştıklarını belirten Austin, son seçimlerle ilgili bazı sorunlara değinse de, “Gürcistan'ın zaman geçtikçe gelişme yeteneğine olan güvenimizi de ifade ettik’’ dedi.

“Burası bizim için kritik bir bölge ve birçok ortak çıkarımız ve elbette ortak değerlerimiz var” diyen Austin, Gürcistan'ın hem Irak'ta hem de Afganistan'da oynadığı kritik rolü de hatırlattı. Austin, “Afganistan'ın yanı sıra Irak'ta da onlarla birlikte görev yaptım ve size onların inanılmaz askerler olduğunu söyleyebilirim. Gürcistan'ın bu katkıyla ve faaliyetlerini sürdürme şekliyle gurur duymaya hakkı var” diye konuştu.

Rusya’nın şu anda Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini ifade eden Bakan Austin, Rusya'nın herhangi bir yeni tartışma platformunu teşvik etmeden önce 2008 ateşkes taahhütlerini yerine getirmeye odaklanması gerektiğini söyledi. “Güney Kafkasya ülkelerini anlaşmazlıkları çözmek ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Austin, ziyareti kapsamında Gürcistan askerlerine ikili savunma kapasitesilerini geliştirmeleri konusunda eğitim vermek üzere Gürcistan'da görev yapan ABD Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarıyla da biraraya geldi.

