ABD Savunma Bakanı Austin Hulusi Akar’la Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüştü. Pentagon’dan yapılan açıklamada görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

İki bakanın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby yazılı bir açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı görüşmede, ABD ve Türkiye arasında savunma konusunda uzun süredir devam eden ilişkiyi yeniden teyit ettiği ve Austin’ın Hulusi Akar’la Brüksel’de 14 Haziran’da yapılacak NATO Zirvesi’nde görmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylediği belirtildi.

İki bakanın telefon görüşmesi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi konusunun da gündeme gelmesinin beklendiği ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme öncesine rastladı.

