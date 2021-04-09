ABD Savunma Bakanı Austin Salı Günü Almanya'ya Gidecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, önümüzdeki Salı günü Berlin'e bekleniyor. Pazartesi günü İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşecek olan Austin, daha sonra Almanya’nın başkentine geçecek.

ABD Savunma Bakanı Austin, Başkan Joe Biden döneminde Berlin’i ziyaret eden ilk ABD’li bakan olacak. Alman Savunma Bakanlığı’nın VOA Türkçe’ye doğruladığı habere göre Austin, Salı günü Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Başbakan Angela Merkel’in Dış ve Savunma Politikaları Danışmanı Jan Hecker’in de katılacağı bir toplantıda bir araya gelecek.

Buluşmada Alman ordusunun da destek verdiği Afganistan'daki NATO misyonu "Kararlı Destek"in geleceğinin başlıca konu olması bekleniyor. Ayrıca Almanya’nın savunma harcamaları ve NATO’ya olan mali katkısı gibi konuların da ele alınacağından yola çıkılıyor.

ABD’li bakanın ziyareti, Merkel hükümetinin eski Başkan Donald Trump ile yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında yeni ABD yönetimiyle yeniden yakın ilişkiler kurmak için tüm kanallar üzerinden çalıştığı bir zamanda gerçekleşecek. Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, bundan bir süre önce ABD'li meslektaşı Austin'le telefonda konuşmuş ve Almanya’nın askeri alan da dahil olmak üzere ilişkileri eski düzeye çekmeyi arzuladığını bildirmişti.