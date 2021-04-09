ABD Savunma Bakanı Austin Salı Günü Almanya'ya Gidecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, önümüzdeki Salı günü Berlin'e bekleniyor. Pazartesi günü İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşecek olan Austin, daha sonra Almanya’nın başkentine geçecek.
ABD Savunma Bakanı Austin, Başkan Joe Biden döneminde Berlin’i ziyaret eden ilk ABD’li bakan olacak. Alman Savunma Bakanlığı’nın VOA Türkçe’ye doğruladığı habere göre Austin, Salı günü Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Başbakan Angela Merkel’in Dış ve Savunma Politikaları Danışmanı Jan Hecker’in de katılacağı bir toplantıda bir araya gelecek.
Buluşmada Alman ordusunun da destek verdiği Afganistan'daki NATO misyonu "Kararlı Destek"in geleceğinin başlıca konu olması bekleniyor. Ayrıca Almanya’nın savunma harcamaları ve NATO’ya olan mali katkısı gibi konuların da ele alınacağından yola çıkılıyor.
ABD’li bakanın ziyareti, Merkel hükümetinin eski Başkan Donald Trump ile yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında yeni ABD yönetimiyle yeniden yakın ilişkiler kurmak için tüm kanallar üzerinden çalıştığı bir zamanda gerçekleşecek. Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, bundan bir süre önce ABD'li meslektaşı Austin'le telefonda konuşmuş ve Almanya’nın askeri alan da dahil olmak üzere ilişkileri eski düzeye çekmeyi arzuladığını bildirmişti.
Kramp-Karrenbauer‘in Nisan ortasında yapılması planlanan Washington ziyaretini ABD hükümeti Corona krizi nedeniyle ertelemişti. Alman Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, Berlin’de yapılacak görüşmelerde Almanya açısından en önemli konunun ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonunun geleceğini nasıl planladığı olduğunu belirtiyor. Başkan Joe Biden, göreve geldikten kısa bir süre sonra Trump yönetimi tarafından ilan edilen ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi kararını askıya almış ve Taleban ile barış görüşmelerinde somut bir neticeye ulaşılmasını hedef olarak ilan etmişti.
Almanya ABD askerlerinin Afganistan'da kalmaya devam etmesini istiyor
Afganistan'da en büyük yabancı askeri varlığa sahip ülke ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde, NATO içinde istişare etmeden 1 Mayıs 2021'e kadar Afganistan'daki tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağı taahhüdünde bulunmuştu. Alman hükümetiyse geçen Şubat ayında, Afganistan'daki Alman askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2022'ye kadar uzatma kararı almıştı.
Alman ordusu Afganistan’ın kuzeyinde üstlendiği misyon kapsamında koalisyon güçlerine bin 300 askerle destek veriyor. Bakan Kramp-Karrenbauer, NATO’ya bağlı diğer askerlerin çekilmesi durumunda Alman ordusunun ülkedeki komuta merkezi Mezar-i Şerif’deki kampın korunmasının büyük sorun çıkaracağını belirterek, ABD’nin askeri birimlerinin ülkede kalmasından yana tavır almıştı.
Austin - Kramp-Karrenbauer buluşmasındaki diğer konu, Berlin’in NATO Sözleşmesi’ne göre üye ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMG) yüzde 2’si oranında ödeme yapması beklentisi olacak. Şubat ayında geleneksel Münih Güvenlik Konferansı’nda bir konuşma yapan ABD Başkanı Biden, eski Başkan Trump’ın çizgisini sürdürerek, NATO’nun daha önce aldığı bütçenin yüzde 2’sinin silahlanmaya ayrılması yönündeki kararının Almanya tarafından da hayata geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Austin’in de bu konudaki baskıyı arttıracağı bekleniyor. Merkel, yüzde 2 hedefine ancak 2031 yılında ulaşacaklarını açıklamıştı. Berlin'in NATO'nun savunma bütçesine yeterince katkı sağlamadığı yönündeki eleştirilerini sıklıkla dile getiren, ayrıca Almanya’nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde Rusya ile ortaklığını hedef alan eski Başkan Trump, yaklaşık 12 bin Amerikan askeri personelini Almanya'dan çekeceğini açıklamış, Biden seçildikten sonra ise kararı dondurduğunu duyurmuştu.
ABD’li Savunma Bakanı, Berlin'deki temaslarından sonra Stuttgart'taki ABD Avrupa Kuvvetleri ve Afrika Kuvvetleri Komuta Merkezi‘ni ziyaret edecek. Austin'in Almanya'dan sonra Belçika’nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi bekleniyor. Austin daha sonra İngiltere'ye geçerek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelecek.