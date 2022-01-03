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ABD Savunma Bakanı Corona’ya Yakalandı

03.01.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD genelinde vakaları rekor sayılara taşıyan Omicron varyantı dalgası sürerken, ABD Savunma Bakanı Llyoyd Austin’in COVID testinin pozitif çıktığı açıklandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, Corona virüsü testinin pozitif olduğu birdirildi. Pentagon’dan Pazar günü yapılan açıklamada Austin’in iki dozun yanısıra güçlendirici doz aşısını da yaptırdığı ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanı’nın beş gün boyunca karantinada kalacağı kaydedildi.

Austin, Covid testinin pozitif çıkmasına rağmen hastalığı hafif belirtilerle atlatmasının aşılar sayesinde olduğunu vurgulayarak “Aşılar işe yarıyor, ordumuz için tıbbi gereklilik olmaya devam edecektir” dedi. Austin, zamanı gelen herkesi güçlendirici, üçüncü dozu yaptırmaya teşvik etti.

Austin’in ABD Başkanı Joe Biden’la en son yakın temasının semptomları başlamadan bir hafta önce olduğu, o sabah da kendisine yapılan testin negatif olduğu belirtildi.

Austin’in karantina boyunca, tüm görev ve yetkilerini elinde tutmaya devam edeceği, gerekli toplantı ve görüşmelere sanal olarak katılacağı bildirildi.

ABD’yi kasıp kavuran Omicron varyantıyla birlikte Corona virüsü testi pozitif çıkan en üst düzey devlet yetkilisi Austin oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD’li birkaç Temsilciler Meclisi Üyesi testlerinin pozitif olduğunu açıklamıştı. Joe Biden’ın basın sözcüsü Jen Psaki de Ekim ayında Corona’ya yakalanmıştı.

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