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ABD Savunma Bakanı duyurdu: Suriye'de çekilme tamamlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 08:43 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Amerikan güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Esper, Suriye'de 600 kadar ABD askerinin kaldığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı duyurdu: Suriye'de çekilme tamamlandı

Reuters'a özel açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mike Esper ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin tamamlandığını duyurdu. Esper, duruma göre Suriye'den ufak bir grup asker daha getirilebileceğini veya çıkartılabileceğini, ama sayının 600 bandında kalacağını ifade etti.

Esper, "Koalisyon tekrar çok konuşmaya başladı. Belki bazı müttefiklerin asker göndermek istediğini görebiliriz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından Ankara'nın S-400 konusunda geri adım atmadığını da dile getirdi. "Bu konuda bir gelişme yok" diyen Esper, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ve Polonya savunma planına destek verme kararını"pozitif bir adım" olarak değerlendirdi. Esper, Türkiye ile ilgili olarak, "Onlar on yıllardır NATO'nun önemli bir müttefiki oldu, ilk günlerden beri. Bu yüzden onları bu grupta tutmalıyız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD mike esper Suriye

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