ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, Irak'tan çekilmiyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektuba ilişkin, "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." dedi.

Esper, CNN International televizyonuna verdiği mülakatta, İran ve Irak ile yaşanan gerginliklere ilişkin soruları yanıtladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ABD'den çekilmeye ilişkin bir mektup aldıklarını ve mektubun resmi olarak imzalı olduğuna yönelik açıklamalarına ilişkin yöneltilen soruya Mark Esper, "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." yanıtını verdi.

Esper, Irak halkının ABD'nin çekilmesini istemediğini ve Iraklı mevkidaşından da böyle bir talep almadığını ifade etti.

- "İran'la savaşmak istemiyoruz"

İran ile tırmanan gerginliği de değerlendiren ABD Savunma Bakanı Esper, "İran ile savaşmak istemiyoruz, ancak İran ile bir savaşı bitirmeye hazırız. Birçok mevkidaşımdan gerginliğin azalmasını ve Tahran'ın bizimle oturup daha iyi bir gelecek için görüşmeleri başlatmasını istiyoruz." diye konuştu.