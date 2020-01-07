HABER
  4. ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, Irak'tan çekilmiyor"

ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, Irak'tan çekilmiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:16 | Son Güncelleme

"Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur" - "İran ile savaşmak istemiyoruz, ancak İran ile bir savaşı bitirmeye hazırız. Birçok mevkidaşımdan gerginliğin azalmasını ve Tahran'ın bizimle oturup daha iyi bir gelecek için görüşmeleri başlatmasını istiyoruz" - "Gerginlik İran tarafından başlatıldı ve biz buna sadece tepki verdik. Şu anda istediğimiz ise gerginliğin düşürülmesidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektuba ilişkin, "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." dedi.

Esper, CNN International televizyonuna verdiği mülakatta, İran ve Irak ile yaşanan gerginliklere ilişkin soruları yanıtladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ABD'den çekilmeye ilişkin bir mektup aldıklarını ve mektubun resmi olarak imzalı olduğuna yönelik açıklamalarına ilişkin yöneltilen soruya Mark Esper, "Irak yetkililerinden biri tarafından elde edilmiş taslak, imzalanmamış bir mektubun hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla onu ciddiye alacaklara şunu söylüyorum; ABD, Irak'tan çekilmiyor." yanıtını verdi.

Esper, Irak halkının ABD'nin çekilmesini istemediğini ve Iraklı mevkidaşından da böyle bir talep almadığını ifade etti.

- "İran'la savaşmak istemiyoruz"

İran ile tırmanan gerginliği de değerlendiren ABD Savunma Bakanı Esper, "İran ile savaşmak istemiyoruz, ancak İran ile bir savaşı bitirmeye hazırız. Birçok mevkidaşımdan gerginliğin azalmasını ve Tahran'ın bizimle oturup daha iyi bir gelecek için görüşmeleri başlatmasını istiyoruz." diye konuştu.

- Süleymani'ye "terörist" tanımlaması

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi "terörist" olarak niteleyen Esper, Süleymani ile Bağdat Havaalanı'na ABD hava saldırısında öldürülen Haşdi Şabi lideri Ebu Mehdi El Mühendis için, "Süleymani, Bağdat'ta kanlı elleriyle yakalandı. Bir terörist, ABD'ye yönelik başka saldırılar düzenlemek için kuvvetlerini senkronize etmek üzere bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.

Mark Esper, ABD'nin müttefiklerinin Süleymani'nin ortadan kaldırılmasını olumlu karşıladığını ve bunu İran'a karşı bir "zafer" olarak nitelediklerini, ancak İran ile gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptıklarını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Esper, "Gerginlik İran tarafından başlatıldı ve biz buna sadece tepki verdik. Şu anda istediğimiz ise gerginliğin düşürülmesidir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralıPolis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı
Spil’den kartpostallık manzaralarSpil’den kartpostallık manzaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Esper ırak İRAN taslak mektup

En Çok Okunan Haberler

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Kadıköy'de genç kadına yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80 oldu

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.