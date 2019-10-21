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ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede, ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller de hazır bulundu.

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan cumhurbaşkanı seçiminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Esper, ABD'nin, Afgan güvenlik güçlerine olan desteğinin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Gani de ABD'nin yardımları nedeniyle teşekkürlerini bildirerek, hükümetin yolsuzlukla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Esper ve Gani'nin Taliban ile barış görüşmeleri konusunu da ele aldığı kaydedildi.

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan

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