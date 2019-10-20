HABER

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 18:20 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da

KABİL (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Esper ve beraberindeki heyet, başkent Kabil'deki ABD birliklerini ziyaret etti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Kabil'e gelen ABD Savunma Bakanı Esper'in Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşeceğini aktardı.

Esper ve Gani'nin görüşmesindeki ana maddenin, Taliban ile barış görüşmelerinin oluşturduğu bildirildi.

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.

PARTNERÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldıÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı
Motosikletlilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destekMotosikletlilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek
ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendiABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Savunma Bakanı Esper Afganistan Taliban

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.