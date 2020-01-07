ABD Savunma Bakanı Esper: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılması söz konusu değil

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Irak'tan çekileceğine dair haberleri yalanladı.

Esper bu açıklamayı, Amerikalı bir generalin, Irak'ın "egemenlik hakkına saygı gereği" ABD askerlerinin ülkeden ayrılmaya hazırlandığı yönünde bir mektubu Irak hükümetine gönderdiğine dair basında çıkan haberlerin ardından yaptı.

Pentagon muhabirlerine konuşan Esper, "Irak'tan ayrılmaya dair bir karar söz konusu değil… Irak'tan ayrılma kararı alınmamıştır. Nokta." diye konuştu.

ABD'nin Cuma günü Bağdat'ta bir insansız hava aracı ile düzenlediği saldırı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine, Irak Meclisi Pazar günü olağanüstü toplanarak hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmişti.

Esper, "O mektubu bilmiyorum… Nereden geldiğine, ne olduğuna dair bilgi edinmeye çalışıyoruz" dedi ve "O mektup bugün bulunduğumuz konumla tutarlı değil" diye konuştu.

Esper ayrıca, ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle birlikte Irak'ta IŞİD'e karşı mücadelede kararlı olduğunu belirtti.