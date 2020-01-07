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  4. ABD Savunma Bakanı Esper: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılması söz konusu değil

ABD Savunma Bakanı Esper: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılması söz konusu değil

07.01.2020 01:26 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Irak'tan çekileceğine dair haberleri yalanladı. Pentagon muhabirlerine konuşan Esper, "Irak'tan ayrılmaya dair bir karar söz konusu değil… Irak'tan ayrılma kararı alınmamıştır. Nokta." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Esper: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılması söz konusu değil

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Irak'tan çekileceğine dair haberleri yalanladı.

Esper bu açıklamayı, Amerikalı bir generalin, Irak'ın "egemenlik hakkına saygı gereği" ABD askerlerinin ülkeden ayrılmaya hazırlandığı yönünde bir mektubu Irak hükümetine gönderdiğine dair basında çıkan haberlerin ardından yaptı.

Pentagon muhabirlerine konuşan Esper, "Irak'tan ayrılmaya dair bir karar söz konusu değil… Irak'tan ayrılma kararı alınmamıştır. Nokta." diye konuştu.

ABD'nin Cuma günü Bağdat'ta bir insansız hava aracı ile düzenlediği saldırı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine, Irak Meclisi Pazar günü olağanüstü toplanarak hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmişti.

Esper, "O mektubu bilmiyorum… Nereden geldiğine, ne olduğuna dair bilgi edinmeye çalışıyoruz" dedi ve "O mektup bugün bulunduğumuz konumla tutarlı değil" diye konuştu.

Esper ayrıca, ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle birlikte Irak'ta IŞİD'e karşı mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Irak askeri üsler

Irak meclisi: Ülkedeki tüm yabancı askerler çıkarılsın

Irak Meclisi, Pazar günü olağanüstü toplanarak hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etti.

Başbakan Adil Abdülmehdi'ye yönelik bu çağrı, ABD'nin bir insansız hava aracı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesi üzerine alındı.

Iraklılar, ABD'yi kendi topraklarında bir saldırı düzenleyerek ülkeyi yeni bir çatışmanın eşiğine götürmekle suçluyor.

Irak'ta Meclis kararları bağlayıcı olmadığı için başbakanın bu çağrıya uymaması mümkün.

Ancak Abdülmehdi'nin daha önce Meclis'ten yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmesi, Meclis'in bu yöndeki çağrısına uyma ihtimalini artırıyor.

Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. Bunların çoğu, Irak ordusuna danışmanlık yapıyor.

Türkiye'nin de Irak'ta 2 bin 500 civarında askeri bulunuyor. Türkiye bu askerler için son dönemde yedi ayrı üs inşa etmişti.

İngiltere ordusunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Irak'ta 400 de İngiliz askeri var.

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