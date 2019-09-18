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ABD Savunma Bakanı Esper, Bahreyn Veliaht Prensi Halife ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 01:28 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: - "Son olaylarda da gördüğünüz üzere, İran uluslararası normaları ihlal etmeye devam ediyor ve bölgede istikrarsızlığı ve tehlikeyi teşvik ediyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el-Halife ile Pentagon'da görüştü.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Esper, Bahreyn'in her zaman ABD'nin yanında yer aldığını ve onlarca yıldır bölgede çatışmaların caydırılması konusunda ABD'ye yardımcı olduğunu dile getirdi.

Bahreyn'in 1995'ten bu yana ABD 5'inci Filosu'nu da misafir ettiğinden dolayı ülkeye minnettar olduğunu belirten Esper bölgedeki İran faaliyetlerine de değindi. Esper, şu ifadeleri kullandı:

"Son olaylarda da gördüğünüz üzere, İran uluslararası normaları ihlal etmeye devam ediyor ve bölgede istikrarsızlığı ve tehlikeyi teşvik ediyor. Sizin bizimle ve bölgedeki diğer dostlarımızla İran'ın provokatif eylemlerini caydırmak için çalışmanızı takdirle karşılıyoruz."

Veliaht Prens Halife ise yaptığı açıklamada, "Mevcut sorunlar düzen, barış, güvenlik ve istikrara değer veren dünya ülkelerinde oldukça ciddi kaygılara yol açmasına rağmen bizim ziyaretimiz açısından bundan daha iyi bir zamanlama olamazdı. Bölgedeki konuları, doğrudan aklıma gelen en son olaylar da dahil, konuşmamız önem arz ediyor." diye konuştu.

El-Halife, Pentagon'daki temaslarından sonra ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

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