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ABD Savunma Bakanı Esper'den Çin'e koronavirüs çıkışı: Küresel bir yanıt vereceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 23:07 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'deki laboratuvardan çıktığına ilişkin" iddiaları incelediklerini belirterek, "Çin'in şimdi bile bize doğruyu söylediğine inancım yok. Gerçekten neler olup bittiğine bakmamız lazım. Bu, küresel bir pandemi, küresel bir yanıt vereceğiz. Çin'in salgınla (Kovid-19) ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız." dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper'den Çin'e koronavirüs çıkışı: Küresel bir yanıt vereceğiz

NBC televizyon kanalındaki programa konuk olan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, virüsün "Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan çıktığına" dair iddiaları yakından takip ettiklerini ancak iddiaların henüz ispatlanabilir seviyede olmadığını söyledi.

Esper, "Ama bir şeyi kesin olarak biliyoruz. Çin hükümeti, şeffaf davranmadı. Öncelikle daha şeffaf olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Çin'in dünyayı virüs konusunda yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soru üzerine Esper, Çin'den gelen bilgilere güvenmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

"KÜRESEL BİR YANIT VERECEĞİZ"

"Virüsün ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri bizi yanıltıyorlar." diyen Esper, şöyle devam etti:

"Çin'in şimdi bile bize doğruyu söylediğine inancım yok. Gerçekten neler olup bittiğine bakmamız lazım. Bu, küresel bir pandemi, küresel bir yanıt vereceğiz. Çin'in salgınla (Kovid-19) ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız."

Önceki gün basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de "Kovid-19'un laboratuvar ortamında üretildiği" iddialarının inandırıcı olmadığını ancak hiçbir şeyden emin olmadıklarını ifade etmişti.

(AA)

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ABD çin koronavirüs pandemi Mark Esper

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