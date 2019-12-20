ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

"S-400'LERİ KABUL ETTİLER BU DA F-35'LERİ ALMAYACAKLAR DEMEKTİR"

Esper, "Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore'den Afganistan'a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir." diye konuştu.

İNCİRLİK ÜSSÜ AÇIKLAMASI

İncirlik üssüne yönelik medyada çıkan açıklamaları konusunda ise Esper, "Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor. Görüşümüz şudur, onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler." ifadelerini kullandı.

"BAŞLICA RAKİPLERİMİZ ÇİN VE RUSYA"

Suriye’de daha ne kadar kalacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Esper, ABD’nin Suriye’deki hedefinin IŞİD'in ülkede yerel güçlerce kontrol altına alınmasını sağlamak ve diğer ABD müttefiklerinin bu amaca katkı sağlamasını temin etmek olduğunu söyledi.

Ulusal savunma strateji belgesinde ABD için önceliğin, Çin ve Rusya ile rekabet olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Esper, şunları kaydetti: