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ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 19:50 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kabiliyetli bir ordusu olan Türkiye'nin uzun yıllardır ABD müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Onları NATO ittifakına yaklaştırmamız lazım." dedi. Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la rutin görüştüğünü belirterek, "S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

"S-400'LERİ KABUL ETTİLER BU DA F-35'LERİ ALMAYACAKLAR DEMEKTİR"

Esper, "Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore'den Afganistan'a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir." diye konuştu.

İNCİRLİK ÜSSÜ AÇIKLAMASI

İncirlik üssüne yönelik medyada çıkan açıklamaları konusunda ise Esper, "Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor. Görüşümüz şudur, onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler." ifadelerini kullandı.

"BAŞLICA RAKİPLERİMİZ ÇİN VE RUSYA"

Suriye’de daha ne kadar kalacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Esper, ABD’nin Suriye’deki hedefinin IŞİD'in ülkede yerel güçlerce kontrol altına alınmasını sağlamak ve diğer ABD müttefiklerinin bu amaca katkı sağlamasını temin etmek olduğunu söyledi.

Ulusal savunma strateji belgesinde ABD için önceliğin, Çin ve Rusya ile rekabet olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Esper, şunları kaydetti:

"Ulusal Savunma Stratejimiz bizim şu anda büyük güç rekabetinde olduğumuzu söylüyor. Bizim başlıca rakiplerimiz Çin ve daha sonra ise Rusya. Dolayısıyla benim amacım Suriye olsun veya Afganistan olsun, asker sayımızı buralardan düşürüp ülkeye getirip daha büyük görevler için tekrar eğitmek veya onları Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmaktır. Bu benim ana amacımdır."

"TALİBAN TESLİM OLMAYACAKTIR"

Amerikan medyasına yer alan ve ABD ordusunun Afganistan savaşına ilişkin gerçekleri çarpıttığına yönelik sorular hakkında da Milley, Afganistan'daki durumun karmaşık olduğunu ve orada bulunma amaçlarının ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarına benzer bir saldırının gelmesini engellemek olduğunu iddia etti.

Milley Taliban ile mücadeleye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Taliban’a karşı rasyonel mantıklı bir zafer şansımızın olmayacağını yıllardır ifade ediyoruz. Taliban'la Tokyo Körfezinde (Japonya’nın 2. Dünya Savaşında teslim olduğuna dair) Missouri Savaş Gemisinde teslim bildirgesi imzalama gibi bir şey olmayacağını biliyorduk. Başkan Bush 2001'de Noel öncesinde yaptığı açıklamada bunu ifade etmişti ve bu cümle halen doğru. Dolayısıyla Afganistan’da Taliban’la tek bir çözüm yolu var. Afganların kendi aralarında bir çözümü olmak zorunda."

ABD’nin atom bombası saldırısı sonrasında Japonya Dışişleri Bakanı Mamoru Shigemitsu, Tokyo körfezinde bulunan ABD Savaş Gemisi Missouri’ye çıkmış ve Japon İmparatorluğunun teslim olduğuna dair "Teslim Bildirgesi’ni" imzalamıştı.

Taliban ile Afgan güçleri arasındaki savaşın stratejik bir çıkmaza gittiğini belirten Milley, Taliban’ın ülke içinde Afgan halkından destek aldığı ve Pakistan’da belirli bölgeleri güvenli alan haline getirdiği sürece Afgan kuvvetlerince alt edilemeyeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD F-35 Mark Esper Mark Milley Türkiye S-400 NATO

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Her geçen gün daha fazla nefret acılan bir amerika taliban pkk işit bilmem ne hepsi senin ürünün.
sayın esper biz kendi uçağımızı er veya geç kendimiz yapacağız kötü komşu adama mal sahibi yaparmış siz verneyin bizde almıyoruz
müttefikmiş siz bi davranında müttefik gibi
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