ABD Savunma Bakanı Esper Güney Kore’de

Yeni ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kore Yarımadası’ndaki artan gerginliği tartışmak için Güney Kore’nin başkenti Seul’e geldi.

ABD’nin yeni Savunma Bakanı Mark Esper, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son füze testlerini ve bölgede yükselen gerilimi tartışmak için Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ve Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile görüşmek üzere Seul’e geldi. Mark Esper, Güney Kore’nin üst düzey liderleriyle Seul ve Tokyo arasındaki ticari gerilimden Güney Kore’de görev yapan ABD birliklerinin maliyetine kadar uzanan bir dizi bölgesel sorunla ilgili tartışmak için bir araya geldi. Güney Kore-Japonya ilişkileri, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya için çalışmaya zorlanan Korelileri de içeren uzun süreli bir ticari tartışma nedeniyle tarihinin en kötü dönemini geçiriyor.

Bölgedeki istihbarat paylaşımı tehdit altında

Savunma bakanı olarak onaylanmasının ardından ilk uluslararası seyahatini gerçekleştiren Esper, Güney Kore’ye Washington’un iki ana müttefiki arasında kızışan ticaret savaşının ortasında dün akşam geldi. ABD Savunma Bakanı, Seul’deki görüşmelerinde bölgesel istihbarat paylaşımını tehdit eden ticaret krizini tartışmaya açarken Güney Kore-ABD ittifakının önemini yineledi ve müttefiklerin Kuzey Kore konusunda koordine olmaya devam edeceğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Esper ile yaptığı görüşmenin açılış konuşmasında Japonya’nın Güney Kore’ye yaptığı ihracat kısıtlamalarının “Güney Kore-Japonya ilişkileri ile Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik işbirliği üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu” söyledi. Güney Kore, istihbarat paylaşım anlaşması imzalamak da dahil olmak üzere Japonya ile yaşanan ticaret anlaşmazlığındaki tüm seçeneklerin incelendiğini duyurdu.

Askeri Bilgi Anlaşmasının Genel Güvenliği Sözleşmesi (GSOMIA), Kuzey Kore’nin nükleer ve füze tehditlerini gidermede çok önemli olan Washington’la üç yönlü istihbarat toplanmasını kolaylaştırıyor. Anlaşma 24 Ağustos’ta gelecek yıla kadar olarak otomatik olarak yenilenecek.

Esper’in ziyareti ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore’deki ABD askerlerinin masraflarıyla ilgili açıklamasından bir gün sonra gerçekleştirildi. Başkan Trump, Güney Kore’nin topraklarında bulunan 28 bin 500 ABD askerinin masrafları için “çok daha fazla ödeme yapmayı” kabul ettiğini ve görüşmelerin konuyu görüşmek üzere olduğunu söylemişti.

Başkan Trump’ın aksine Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir sözcü, gazetecilere dün verdiği demeçte müzakerelerin henüz başlamadığını söylemişti. Bugün açıklama yapan bir bakanlık yetkilisi ise, Esper ’in Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile yaptığı görüşme sırasında maliyetlerden bahsetmediğini söyledi.

Ayrıca Kore basını, Esper’in Güney Kore’den ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz kuvvetlerine katılmak için asker göndermesini istediğini ve Seul’ün ise Esper’e çeşitli seçenekler düşündüğünü söylediğini konuşuyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir yorum yapılmadı.