ABD Savunma Bakanı Esper’in Afganistan paylaşımında “Türk general” detayı

Taliban ile ABD arasında yapılan anlaşma gereği ABD kuvvetlerinin Afganistan’dan çekileceği konuşulurken Esper konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Esper, “Kararlı destek bölgesine seyahatimden sonra Afganistan’ın geleceğinden umutluyum. Taliban anlaşmalara uyarsa ABD kuvvetlerini koşulara bağlı bir şekilde azaltacaktır. Kuvvetlerimizi azaltırken ülkede ortaya çıkabilecek terör tehdidine saldırıda bulunma konusunda tereddüt etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

İkinci bir paylaşımda ise ABD’nin ülkedeki diğer ittifak kuvvetleri ile Afganistan’da görevli askerlerinin sayısını orantılı olarak azaltma konusunda yakından çalıştığını belirten Esper, “Bu savaşa birlikte girdiğimiz gibi buradan birlikte güçlerimizi azaltacağız ve nihayetinde birlikte çekileceğiz. Biz NATO’yuz” dedi.

ABD'li bakan bu paylaşımında Türkiye’nin Afganistan’nın başkenti Kabil’deki Eğitim, Yardım ve Danışma Birliği Komutanı Tuğgeneral Şahin Iğdır ile Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral Austin S. Miller'le el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

2002’den bu yana NATO’ya destek olarak Afganistan’da asker bulunduran Türkiye’ye İdlib’de ABD ve NATO’dan somut bir destek gelmezken Esper’in Tuğgeneral Iğdır’ın fotoğrafını “Biz NATO’yuz” etiketiyle paylaşması dikkati çekti. (AA)

Hopeful for the future of Afghanistan after my trip to @ResoluteSupport. If the #Taliban upholds its agreements, the US will begin a conditions-based reduction in forces. Even as we drawdown, we will not hesitate to strike terrorist threats throughout the country as they emerge. pic.twitter.com/2uvYTpjKGf