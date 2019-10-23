ABD Savunma Bakanı Esper, Iraklı mevkidaşı el-Şummeri ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’a yaptığı sürpriz ziyaret kapsamında Iraklı mevkidaşı Necah el-Şummeri ile bir araya geldi.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in Irak’a yaptığı sürpriz ziyaret kapsamında Iraklı mevkidaşı Necah el-Şummeri ile bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada Esper ve el-Şummeri’nin bölgedeki gelişmeleri ele aldığı belirtilerek Esper’in İki ülke arasında imzalanan Stratejik Güvenlik Anlaşması çerçevesinde ABD’nin Irak’a güvenlik açısından destek vermek konusunda yükümlü söylediği kaydedildi. Bunun yanı sıra Esper’in, terörün kökünü kazmak, Irak’ın huzur ve istikrarını korumak için ABD’nin desteğini sürdüreceği belirtildi.

Irak Savunma Bakanı el-Şummeri’nin ise iki ülke arasındaki güçlü işbirliklerine dikkat çektiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Esper’in Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile de görüşmesi öngörülüyor.

