HABER
  4. ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekilmeyeceklerini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekilmeyeceklerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 00:52 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: - "Irak'tan çekilme ile ilgili herhangi bir karar söz konusu değil. Mektubun ne olduğunu bilmiyoruz, mektubu araştırıyoruz ancak çekilme ile ilgili bir karar veya planımız da yok"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, sosyal medyada dolaşan ve ABD'nin Irak hükümetine Amerikan askerlerinin çekileceğini bildirdiğini iddia eden mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok. Mektubu inceliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da gazetecilerle bir araya geldi.

ABD'nin kuvvetlerini takviye etmek üzere bölgeye asker kaydırdığını aktaran Esper, sosyal medyada dolaşan mektupla ilgili, "Irak'tan çekilme ile ilgili herhangi bir karar söz konusu değil. Mektubun ne olduğunu bilmiyoruz, mektubu araştırıyoruz ancak çekilme ile ilgili bir karar veya planımız da yok." dedi.

Esper mektupla ilgili ayrıca, "Bölgede kuvvetlerimizi yeniden konumlandırıyoruz. Bunun ötesinde bu mektubu bir kez okudum. Mektubun gerçekliği hakkında size bir şey diyemem ama size şunu diyebilirim, mektup bizim pozisyonumuzla örtüşmüyor." yorumunu yaptı.

Basın toplantısından kısa süre sonra Basın Ofisine geri gelen Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise "Henüz şimdi CENTCOM Komutanı Orgeneral (Kenneth) McKenzie ile konuştum. 'Mektup tamamen imzasız, taslak ve yanlış ifadeler kullanılmış. Kuvvet hareketliliği konusunda bilgi vermek için Iraklı üst düzey yetkililere gönderilecekti. Yanlış kelimeler seçilmiş, yanlışlık olmuş' dedi." bilgisini paylaştı.

ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazarak, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceklerini bildirdiği iddia edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Tekirdağ’da ulaşıma kar engeliTekirdağ’da ulaşıma kar engeli
Yaraladığı kişiyi kahvehanede öldürmeye çalıştığı saldırı anı kameradaYaraladığı kişiyi kahvehanede öldürmeye çalıştığı saldırı anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Savunma Bakanı Mark Esper ırak

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Ruhani'den Trump'a '52 hedef' yanıtı!

Ruhani'den Trump'a '52 hedef' yanıtı!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil değil

6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

İkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Vicdansızlık! Eve giren bakıcı büyük şok yaşadı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.