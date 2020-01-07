HABER
  4. ABD Savunma Bakanı Esper: 'Irak'tan çekilmiyoruz'

ABD Savunma Bakanı Esper: 'Irak'tan çekilmiyoruz'

07.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Esper: 'Irak'tan çekilmiyoruz'

ABD Savunma Bakanı Esper: 'Irak'tan çekilmiyoruz'

ABD Savunma Bakanı Esper: 'Irak'tan çekilmiyoruz'

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
ABD Savunma Bakanı Esper: 'Süleymani haftalar değil günler içinde hayata geçirmek üzere bir saldırı planlıyordu demek daha doğru olur'ABD Savunma Bakanı Esper: 'Süleymani haftalar değil günler içinde hayata geçirmek üzere bir saldırı planlıyordu demek daha doğru olur'
ABD Savunma Bakanı Esper: 'ABD İran'la diplomatik çözüm istiyor ama İran gerilimi düşürmeli'ABD Savunma Bakanı Esper: 'ABD İran'la diplomatik çözüm istiyor ama İran gerilimi düşürmeli'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

NATO'dan flaş Irak karar! Yerleri değiştirildi

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kasım Süleymani açıklaması

ABD'den flaş Kasım Süleymani açıklaması

Ortadoğu'daki ABD üslerinde 'saldırı' alarmı!

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.