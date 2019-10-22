HABER

ABD Savunma Bakanı Esper: “NATO müttefikimiz Türkiye ile savaşacak değiliz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 23:58 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararına yönelik eleştirilere cevap vererek, “Kürtleri savunmak için, uzun süredir NATO’da bizimle müttefik olan Türkiye’ye karşı savaşmak niyetinde değiliz” dedi.ABD merkezli bir haber kanalına verdiği özel röportaj için, Arabistan’ın başkenti Riyad’ın doğusundaki çöl bölgesinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü’nde konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin kuzey Suriye’den çekilme kararına yönelik eleştirilere cevap verdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararına yönelik eleştirilere cevap vererek, “Kürtleri savunmak için, uzun süredir NATO’da bizimle müttefik olan Türkiye’ye karşı savaşmak niyetinde değiliz” dedi.
ABD merkezli bir haber kanalına verdiği özel röportaj için, Arabistan’ın başkenti Riyad’ın doğusundaki çöl bölgesinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü’nde konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin kuzey Suriye’den çekilme kararına yönelik eleştirilere cevap verdi. Esper, "Kürtleri savunmak için, uzun süredir NATO’da bizimle müttefik olan Türkiye’ye karşı savaşmak niyetinde değiliz. Hele ki savunma konusunda birinci dereceden zorunluluğumuz olmayan bir sınır konusunda” ifadelerini kullandı.
İddia edildiğinin aksine Barış Pınarı Harekatı’nın yapıldığı bölgede bulunan cezaevlerinden sadece 100 civarında DAEŞ’lı, teröristin kaçtığını söyleyen Esper, herhangi büyük bir cezaevinin yıkıldığı ve teröristlerin kaçtığı bilgisini almadıklarını doğruladı. Suriye’nin kuzeyinden ayrılan Amerikan birliklerinin ülkeye dönmeden önce geçici olarak Irak’a gitmelerini emrettiğini söyleyen Esper, ancak Başkan Donald Trump’ın, petrol sahalarını korumak için Suriye’de bazı birlikleri tutma planını henüz onaylamadığını kaydetti. Esper, “Aşamalı bir çekilme gerçekleştiriyoruz. Bilerek ve isteyerek kuzeydoğu Suriye’den çekildik. Birliklerimizi eve getirmek için Irak’ta geçici olarak yeniden konumlandıracağız. Bu devam eden bir sürecin sadece bir kısmı, ama sonunda bu birlikler eve dönecek” dedi.
Petrol sahalarını korumak ve DAEŞ’le mücadeleye devam etmek için Suriye’nin doğusunda birkaç yüz asker kalabileceğini belirten Esper, “Amacım seçeneklerimizi açık tutmak. Başkanın seçeneklerini açık tutmak istiyorum. Böylece durum değişkenlik gösterirse, Suriye’nin kuzeydoğusunda mı, yoksa diğer bölgelerde mi kalacağımız konusunda Başkan’a esnekliğe sahip olduğumuzu göstermek istiyorum” dedi.
Esper, "SDG’nin zamanında bölgeden çekilmesi için iyi niyetle çaba gösteriyoruz. Biraz daha fazla zamana ihtiyaçları varsa, verilmelidir” ifadelerini kullandı.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değilCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil
Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İnfaz indirimi (Af yasası) düzenlemesi kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.