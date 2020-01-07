ABD Savunma Bakanı Esper: 'Süleymani haftalar değil günler içinde hayata geçirmek üzere bir saldırı planlıyordu demek daha doğru olur'

ABD Savunma Bakan\u0131 Esper: 'S\u00fcleymani haftalar de\u011fil g\u00fcnler i\u00e7inde hayata ge\u00e7irmek \u00fczere bir sald\u0131r\u0131 planl\u0131yordu demek daha do\u011fru olur'G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00dczerine d\u00fc\u015fen \u00e7at\u0131dan son anda kurtuldu!ABD Savunma Bakan\u0131 Esper: 'ABD \u0130ran'la diplomatik \u00e7\u00f6z\u00fcm istiyor ama \u0130ran gerilimi d\u00fc\u015f\u00fcrmeli'ABD'den \u0130ran'a yeni g\u00f6zda\u011f\u0131
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