ABD Savunma Bakanı Esper: "Suriye konusunda Türkiye'yle ilgili en büyük endişem Türkiye'nin NATO ekseninden kayıyor olması"
11.12.2019 19:04 |
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ABD Savunma Bakanı Esper: "Suriye konusunda Türkiye'yle ilgili en büyük endişem Türkiye'nin NATO ekseninden kayıyor olması. Önümüzdeki görev 70 yıllık müttefikimizi tekrar NATO ittifakı tarafına nasıl geri çekebileceğimizin bir yolunu bulmak"
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ABD Savunma Bakanı Esper: "Suriye konusunda Türkiye'yle ilgili en büyük endişem Türkiye'nin NATO ekseninden kayıyor olması. Önümüzdeki görev 70 yıllık müttefikimizi tekrar NATO ittifakı tarafına nasıl geri çekebileceğimizin bir yolunu bulmak"
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