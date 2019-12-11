ABD Savunma Bakanı Esper: "Suriye konusunda Türkiye'yle ilgili en büyük endişem Türkiye'nin NATO ekseninden kayıyor olması. Önümüzdeki görev 70 yıllık müttefikimizi tekrar NATO ittifakı tarafına nasıl geri çekebileceğimizin bir yolunu bulmak"

