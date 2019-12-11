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ABD Savunma Bakanı Esper: "Suriye konusunda Türkiye'yle ilgili en büyük endişem Türkiye'nin NATO ekseninden kayıyor olması"

11.12.2019 19:04 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Esper: "Suriye konusunda Türkiye'yle ilgili en büyük endişem Türkiye'nin NATO ekseninden kayıyor olması. Önümüzdeki görev 70 yıllık müttefikimizi tekrar NATO ittifakı tarafına nasıl geri çekebileceğimizin bir yolunu bulmak"

ABD Savunma Bakanı Esper: "Suriye konusunda Türkiye'yle ilgili en büyük endişem Türkiye'nin NATO ekseninden kayıyor olması"

ABD Savunma Bakanı Esper: "Suriye konusunda Türkiye'yle ilgili en büyük endişem Türkiye'nin NATO ekseninden kayıyor olması. Önümüzdeki görev 70 yıllık müttefikimizi tekrar NATO ittifakı tarafına nasıl geri çekebileceğimizin bir yolunu bulmak"

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