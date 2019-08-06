ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'nin Kuzey Suriye'de askeri harekât düzenlemesi kabul edilemez, tek taraflı bir harekâtı engelleriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık" demişti.

Reuters ajansının haberine göre Japonya'ya giderken uçakta gazetecilere konuşan Esper, "Açıkça, herhangi bir tek taraflı harekât kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

James Jeffrey, Türkiye'nin "PKK'nın kolu" ve "terör örgütü" olarak gördüğü Halk Savunma Birlikleri (YPG) öncülüğünde oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteğin süreceğini de açıklamıştı:

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçen hafta yaptığı açıklamada, "Biz Türklerle, Kuzeydoğu Suriye'de Türkiye sınırına kadar olan bölgede, Amerikan ve Türk güçlerinin birlikte Türkiye'nin güvenlik endişeleri üzerinde çalışacağı bir güvenli bölge olasılığı üzerine konuşuyoruz. Henüz bir anlaşmaya varmadık ancak görüşmeler sürüyor" demişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmı 10.30'da Bakanlık'ta başladı" denildi.

"Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'ı yenmeye kararlıyız. Arap ve Kürtlerden oluşan askeri güç bizim oradaki ortağımız. Bizimle birlikte orada savaşanlara kimsenin saldırmaması veya kimse tarafından zarar verilmemesi için çalışmaya kararlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor."

Amerikalı diplomat, beraberinde bir heyetle 22 Temmuz'da 3 günlük bir ziyaret için Ankara'ya gitmiş, Türkiye'den yetkililerle Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" önerileri görüşülmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye için gündemde olan "güvenli bölge"yle ilgili önerisinin Ankara'nın beklentilerini karşılamadığını söylemiş; "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" demişti.

Görüşmelerle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Esas bu güvenli bölgenin derinliği, buraları kimin kontrol edeceği konusu ve buradaki PKK/YPG'lilerin tamamen çıkarılması konusu bizim için hassas" diye konuştmuştu.