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ABD Savunma Bakanı Esper’den F-35 açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 23:48 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları ya da S-400 savunma sistemleri arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.Görevdeki ilk ayını tamamlamasının ardından Pentagon’da Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la birlikte basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları ya da S-400 savunma sistemleri arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları ya da S-400 savunma sistemleri arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.
Görevdeki ilk ayını tamamlamasının ardından Pentagon’da Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la birlikte basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları ya da S-400 savunma sistemleri arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi. Esper, Türkiye’nin Rusya’nın S-400 savunma programından vazgeçip ABD ile askeri işbirliğine geri döneceğini umduğunu söyleyerek, "Türkiye, ABD için uzun zamandır büyük bir ortak ve müttefiktir” dedi. Esper, “Umarım bizim yönümüze geri dönecekler. Ama şu anda Türkiye’nin farklı bir yönde ilerlediğini düşünüyoruz. Ama NATO’nun yıllar önce kabul ettiği kuralları yerine getireceklerdir. Sovyet dönemi Rus teçhizatını elden çıkarmaya başlayacaklarını ve farklı bir yöne doğru hareket etmeyeceklerini umuyoruz” dedi.
Savunma bakanı, Ankara’nın ya F-35 programının bir parçası olacağını ya da S-400’lere sahip olabileceğini belirterek, “İki sistem bir arada olmaz. Olamaz. Ya S-400 ya da F-35’ler. Birini garaja koyalım, diğerini kullanalım durumu bu konuda geçerli değil” diye konuştu.

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