ABD Savunma Bakanı Esper'den geri adım

Esper, Pentagon'un Washington'daki emniyet güçlerine destek için gönderdiği askerleri geri çekme kararından vazgeçti.ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper arasında yaşanan "ordu" krizinde tansiyon düşüyor.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen sokak protestolarında muvazzaf askerlerin görevlendirilmesine karşı olduğunu belirterek bu konuda Trump'la görüş ayrılığı yaşadığını ortaya koyan Savunma Bakanı Esper geri adım attı.

Esper, ordunun devreye sokulmasına imkân tanıyan İsyan Yasası'nın ancak "en acil durumlarda ve son çare olarak" işletilmesi gerektiğini ve şu an böyle bir durum olmadığını söylemişti.

Trump ise hafta başındaki açıklamasında, olayları bastırmak için İsyan Yasası'na dayanarak orduyu sokağa çıkarabileceğini belirmişti.

Esper'in sözlerinin tartışma yaratması üzerine yardımcıları basına yeni bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, Esper'in polise destek verilmesinde ordunun kullanılmasına karşı olmadığı vurgulandı.

Esper ayrıca Washington'daki emniyet güçlerine destek için gönderilen askerlerin Kuzey Carolina'daki birliklerine dönmeleri için verdiği talimatı da geri çekti. Esper'in bu kararı Beyaz Saray'da katıldığı bir toplantıdan sonra verdiği açıklandı.