HABER

ABD Savunma Bakanı Esper’den Irak’a sürpriz ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’daki temaslarını tamamlayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’den çekilen Amerikan askerlerinin statüsünü görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Irak’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan’daki temaslarını tamamlayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’den çekilen Amerikan askerlerinin statüsünü görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Irak’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Gece geç saatlerde Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaşan Esper’in, Iraklı mevkidaşı Necah el-Şummari ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Suriye’den çekilip Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçen ABD askerleri ile ilgili açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, “Suriye’den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak” demişti.
ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı’ndan geçerek Irak’a kaydırılması bazı siyasi taraflarca eleştirilmişti.

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değilCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil
Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İnfaz indirimi (Af yasası) düzenlemesi kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.