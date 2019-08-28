ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusunda, "Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz." dedi.

Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye S-400'den geri adım atar ve S-400'leri depoya kaldırırsa onları tekrar F-35 programına dahil etmeyi değerlendirir misiniz?" sorusunu Esper, şöyle yanıtladı:

"Hayır, bu benim kitabımda yok. Bu konuda hem kamuya açık hem de Türk mevkidaşımla özel açıklamalarımda açık oldum. Bu ya S-400 ya da F-35'tir, ikisi bir arada veya biri garajda park edilmişken diğeri dışarıda şeklinde değil. Ya biri veya diğeri. Bu noktadayız. Talihsiz bir durum tabii ama dediğim gibi Türkiye uzun dönemli büyük bir ortak ve müttefiktir ve onların bizim dediğimiz yöne doğru geri döneceklerini ve NATO'nun yıllar önce mutabık kaldığı, Sovyet dönemi Rus ekipmanlarını ellerinden çıkarmakla başlayan anlaşma noktasına varacaklarını umuyordum. Ancak farklı bir yöne gidiyorlar gibi görünüyor."