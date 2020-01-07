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  4. ABD Savunma Bakanı: Irak'tan çekilme planımız yok

ABD Savunma Bakanı: Irak'tan çekilme planımız yok

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Esper Irak'tan askerlerini çekme planları olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı: Irak'tan çekilme planımız yok

Almanya ise Irak'taki askerlerini kısmi olarak Ürdün ve Kuveyt'e çekme kararı aldı.Irak meclisinin ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeyi onaylamasının ardından, basına yansıyan bir mektupta ABD'nin Iraklı yetkililere askerlerinin çekilmesine yönelik hazırlık yaptıklarını bildirdikleri iddia edildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper gazetecilerin konu ile ilgili sorusu üzerine "Irak'ı terk etmek gibi bir karar alınmadı" dedi. Esper "Bu mektup nedir bilmiyorum...Nereden geldi, nedir, ne değildir bulmaya çalışıyoruz. Ancak Irak'tan ayrılma kararı alınmadı. Nokta" şeklinde konuştu. Esper ABD'nin halen Irak'ta IŞİD'i bertaraf etme hedefine bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ise mektubun taslak bir metin olduğunu, ABD askerlerinin hareketini bildirme amacı taşıdığını ancak askerlerin çekilmediğini kaydetti.

ABD askeri mektubunda ABD destekli koalisyon güçlerinin helikopterle Irak'tan ayrılacağı belirtiliyor. Pazartesi akşamı Bağdat üzerinde helikopter sesleri duyulduğu, ancak çekilme ile ilgili olup olmadığı teyit edilmedi.

Mektup bilmecesi

Mektupta "Irak'ın egemenliğine saygıdan dolayı ve Irak parlamentosu ve başbakanının talebi üzerine birliklerin önümüzdeki günlerde ileri intikal için yeniden yerleştirileceği" belirtiliyor ve "Irak'tan çekilmemizi talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz" deniliyor.

Mektupta ABD destekli koalisyon gücünün başındaki General William Seely'nin imzası bulunuyor.

Reuters'e konuşan Iraklı bir askeri yetkili, Irak Savunma Bakanlığı Ortak Operasyon birimine gönderilen mektubun gerçek olduğunu teyit etmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Pazartesi günü Bağdat'taki ABD elçisine iki ülkenin de Irak parlamentosunun kararını uygulaması gerektiğini söylediği bildirildi. Açıklamada bir takvim verilmedi.

Almanya askerlerini kısmen çekiyor

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ortaya çıkan gerilim nedeniyle Irak'ta görev yapan Alman askerlerinin kısmen Ürdün ve Kuveyt'e kaydırılacağı bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas özellikle Bağdat'ın kuzeyindeki Taji üssünde konuşlu Alman askerlerinin sayılarının geçici olarak azaltılacağını belirttiler.

İki bakan Irak'taki misyonun devamıyla ilgili müzakerelerin Irak hükümetiyle devam ettiğini açıkladı.

Irak meclisinin yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesini isteyen önergeyi İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından onaylamıştı. Irak'ta çoğu danışmanlık görevi yapan 5 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor. Almanya'nın ise IŞİD'le mücadele için bölgede toplam 415 askeri bulunuyor.

Reuters, dpa/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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