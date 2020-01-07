ABD Savunma Bakanı: Irak'tan çekilme planımız yok

Almanya ise Irak'taki askerlerini kısmi olarak Ürdün ve Kuveyt'e çekme kararı aldı.Irak meclisinin ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeyi onaylamasının ardından, basına yansıyan bir mektupta ABD'nin Iraklı yetkililere askerlerinin çekilmesine yönelik hazırlık yaptıklarını bildirdikleri iddia edildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper gazetecilerin konu ile ilgili sorusu üzerine "Irak'ı terk etmek gibi bir karar alınmadı" dedi. Esper "Bu mektup nedir bilmiyorum...Nereden geldi, nedir, ne değildir bulmaya çalışıyoruz. Ancak Irak'tan ayrılma kararı alınmadı. Nokta" şeklinde konuştu. Esper ABD'nin halen Irak'ta IŞİD'i bertaraf etme hedefine bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ise mektubun taslak bir metin olduğunu, ABD askerlerinin hareketini bildirme amacı taşıdığını ancak askerlerin çekilmediğini kaydetti.

ABD askeri mektubunda ABD destekli koalisyon güçlerinin helikopterle Irak'tan ayrılacağı belirtiliyor. Pazartesi akşamı Bağdat üzerinde helikopter sesleri duyulduğu, ancak çekilme ile ilgili olup olmadığı teyit edilmedi.