ABD Savunma Bakanı: Kaşıkçı Cinayeti Bölge İstikrarını Tehdit Ediyor

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis Bahreyn'de bir konferansta yaptığı konuşmada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin Ortadoğu’da bölgesel istikrara zarar verdiğini söyledi. Mattis ayrıca Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili daha fazla adım atma hazırlığında olduğunu söyledi. Konuşmasında Kaşıkçı’nın öldürülmesinden bahsederken Savunma Bakanı doğrudan Suudi yönetiminden bahsetmedi. Buna karşın Dışişleri Bakanı Pompeo’nun cinayete karışan Suudi yetkililerin vizelerinin iptali kararını hatırlattı. Türkiye 15 kişiden oluşan bir ekibin Kaşıkçı’ya işkence yapılması öldürülmesi eylemine karıştıklarını açıklamıştı. Buna karşın Suudi yönetimi Kaşıkçı’nın başına gelenlerden haberi olmadığını açıklamış daha sonra da davayı takip eden Suudi savcı cinayetin planlı olduğunun anlaşıldığını söylemişti. Mattis konuşmasında cinayetle bağlantılı olarak Amerikan kongresinde Suudilere silah satışının durdurulması önerisinden ya da doğrudan yaptırımlar konusuna değinmedi. Ancak özellikle konuşmasında konunun üzerinde ısrarla durması önümüzdeki dönemde Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerinde sorunlar yaşanabileceğinin işaret olarak algılandı.

Mattis, “Hepimizin barışa ve insan haklarına olan değişmez bağlılığımız nedeniyle, Cemal Kaşıkçı’nın bir diplomatik tesiste öldürülmesi bizleri ciddi anlamda kaygılandırmak zorundadır. Bir tek devletin dahi olsa uluslararası normları ve hukukun üstünlüğünü devre dışı bırakması, en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde bölge istiktarın altına bomba koymuş olur” dedi. Mattis bu konuyla ilgili olarak Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo’ya geniş kapsamlı olarak görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğini söyledi. Ancak Mattis’in konuşmasında değindiği bazı noktalar bir kafa karışıklığına da neden olur nitelikteydi. İran’ın eleştirdiği konuşmasında Suudilerin Yemen’deki İran destekli Hutilere yönelik operasyonuna destek verdiğini söyledi. Savunma Bakanı Mattis, “Ortaklarımızın, egemenlik alanlarına yönelik Huti saldırılarına karşı kendilerini savunma hakkına Amerika’nın desteğini yinelemek isterim. Aynı zamanda çatışmaların en kısa sürede durdurulması çağrısını da yapmak isterim” dedi.

Amerika’da birçok kesim saldırılarda ayrım gözetmeksizin sivillerin de hedef alındığı gerekçesiyle Suudileri sert biçimde eleştiriyor. Aynı esnada Mattis ve Amerika yönetimi Suudilere ve onların başında olduğu koalisyona ciddi bir destek sağlıyor. Mattis Amerika’nın ayrıca Hutiler’e karşı savaşan yemen güvenlik güçlerine de destek vermeye devam etmek istediğini söyledi. Ortak çıkarlar Mattis ayrıca Amerika’nın bölgede Arap ortakları ve İsrail’le ortak çıkarlarından bahsetti ve Amerika’nın Suudi halkına olan saygısının azalmadığını söyledi. Ancak Mattis bu saygının şeffaflık ve güvenle desteklenmek zorunda olduğunu belirtti. Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayetindeki detayları ortaya yavaş yavaş çıkarıyor olması, Suudilerin kendilerine yönelik uygulanabilecek ciddi diplomatik ve ekonomik yaptırımların farkında olduklarını ortaya koyuyor. Cemal Kaşıkçı, Amerika’da yaşayan ve The Washington Post gazetesine Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman hakkında muhalif yazılar kaleme alan bir gazeteci olarak tanınıyordu.