ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Fox News televizyonunda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin kendilerini çok kötü duruma düşürdüğünü" anlatan Esper, şöyle konuştu:

"İtirazımıza rağmen şimdi Türklerin, ilk başta niyet edilen derinlikten daha da aşağıya ve batı ile doğuya doğru operasyonlarını genişleteceğini biliyoruz, ki bu da onların güvenli bölgelerini 30 kilometreden daha derin ve yaklaşık 440 kilometre genişliğe çıkaracak. Aynı zaman SDG'nin de son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyelilerle bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir."

Suriye'nin kuzeyinde durumun karmaşık hal alacağını belirten Esper, "Binden az sayıdaki askerimizi oradan güvenli bir şekilde, sahadaki kuvvetlerle ayrışarak bölgeden çekmeyi konuşuyoruz. Burada bir takvim vermek istemiyorum, olaylar orada saatlik değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.