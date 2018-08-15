ABD Savunma Bakanı Mattis Arjantin'de

BUENOS AIRES (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Arjantin ile savunma alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Latin Amerika turu kapsamında Brezilya'dan Arjantin'e geçen Mattis, Arjantin Savunma Bakanı Oscar Aguad ile bir araya geldi.

Arjantin ile savunma alanındaki iş birliğini artırmayı arzuladıklarını söyleyen Mattis, iki ülke arasında daha yakın ilişkilerin tesis edilebileceğini ifade etti.

Aguad, ikili ilişkilerin gelişmesi konusunda Mattis ile hemfikir olduğunu dile getirdi.

Aguad ayrıca, ABD donanmasının geçen yıl Güney Atlantik açıklarında kaybolan "ARA San Juan" adlı denizaltının arama çalışmalarına yardımcı olmasından dolayı Mattis'e teşekkür etti.

Mattis, Arjantin'in ardından Şili ve Kolombiya'yı ziyaret edecek.

