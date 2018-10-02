ABD Savunma Bakanı Mattis'den NATO açıklaması

PARİS (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkesinin sarsılmaz bir kararlılıkla NATO'ya bağlı olduğunu göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Mattis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile Paris'te görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Suriye'de DEAŞ'e karşı verilen mücadele kazanılacak ancak bu biraz daha zaman alacak." diyen Mattis, çok zor bir mücadele yürüttüklerini aktardı.

Mattis, DEAŞ'in daha önce hakimiyet kurdukları toprakların sadece yüzde 2'sini kontrol edebildiklerini belirterek, DEAŞ'i tamamen yendikten sonra daha önce hakimiyet kurdukları topraklara yeniden yerleşmemesi için güvenlik tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Mattis, "ABD sarsılmaz bir kararlılıkla NATO'ya bağlı olduğunu göstermeye devam edecek." dedi.

Parly ise ABD'nin Fransa ile Suriye'de DEAŞ'e karşı mücadelede iş birliğinden memnun olduğunu vurgulayarak, ABD'nin Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele konusunda Fransa'ya verdiği desteği nedeniyle Mattis'e teşekkürlerini iletti.

Fransa gibi ABD'nin de NATO'nun yükünü hafifletmeye çalıştığını anlatan Parly, NATO konusunda Avrupa'nın bir sorun değil bir çözümün parçası olduğunu sözlerini ekledi.