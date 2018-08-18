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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 00:55 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç'te ortak devriyeler gerçekleştirmeleri için gereken eğitimlerin 3 güç içinde başlayabileceğini söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç'te ortak devriyeler gerçekleştirmeleri için gereken eğitimlerin 3 güç içinde başlayabileceğini açıkladı.

Latin Amerika ziyareti sürerken uçakta kendisine eşlik eden Amerikalı basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Mattis, Münbiç konusuna da değindi.

Münbiç civarında koordineli ancak bağımsız devriyelerine devam eden Türk ve Amerikan güçlerinin ne zaman ortak devriye faaliyetine başlayacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis, "72 saat içinde diyebilirim. Çok yakında, belki daha da önce." şeklinde yanıt verdi.

Mattis ayrıca, söz konusu eğitimler için ilgili personelin ve ekipmanların şu anda Türkiye'de olduğunu ifade etti, ancak detaylara girmeyeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı, ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.

- "Münbiç'e hiçbir etkisi yok"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğudan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield da Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir toplantıda, Münbiç konusunda açıklamalar yaptı.

Satterfield, Türkiye ile ABD arasındaki son gerilimin Münbiç'teki mutabakata olumsuz yansıyıp yansımadığı hakkındaki bir soruya, "Hiçbir etkisi yok. İlgili tarafların dahil olduğu Münbiç Yol Haritası süreci, sorunsuz ve oldukça cesaret verici şekilde sürüyor. İkili ilişkilerdeki diğer konuların burada etkisini görmüyoruz." şeklinde cevap verdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanlarından Felix Gedney, önceki gün yaptığı açıklamada, gerekli eğitimler tamamlandığında, Münbiç'te Türkiye ile ABD arasındaki ortak devriyelerin başlayacağını belirtmişti.

Gedney, "Türk güçleri, Münbiç sınırındaki bağımsız koordineli devriyelerine devam ediyorlar ve bu devriyeler oldukça başarılı geçiyor." demişti.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türk ve Amerikan birliklerinin, Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri uyarınca koordineli ancak bağımsız şekilde devriye faaliyetlerine başladığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini, Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı David Satterfield münbiç

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