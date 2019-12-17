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ABD Savunma Bakanı: Türkiye ne kadar ciddi Türk Savunma Bakanı ile görüşmem lazım 

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

  ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper uçakta gazetecilere verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine dair açıklamalarında ne kadar ciddi olduğunu anlamak için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı: Türkiye ne kadar ciddi Türk Savunma Bakanı ile görüşmem lazım 

ABD, (DHA) - ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper uçakta gazetecilere verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine dair açıklamalarında ne kadar ciddi olduğunu anlamak için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye tarafından bu açıklamalar hakkında bilgilendirilmediğini ve konuya yeni hâkim olduğunu belirten Esper, Türkiye Savunma Bakanı ile konuyu görüşmesi gerektiğini, bu açıklamaların ne anlama geldiğini ve Türk tarafının ne kadar ciddi olduğunu bilmesi gerektiğini belirtti. Esper, nükleer silahların İncirlik’ten çıkartılması gerekir mi sorusuna ise, ABD’nin nerede silahları olduğu konusunda yorum yapmayacağı karşılığını verdi. “Erdoğan, İncirlik’te NATO üssünü kapatmakla tehdit ediyor, ABD üssünü değil. Bilmek istediğim, bir ülke üs kapatmak isterse siz bu konuda ne yapabilirsiniz?” sorusuna ise Esper, “Türklerin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu, müttefiklerin değerlendirmesi gereken bir durum” cevabını verdi. Esper, “Türkiye egemen, bağımsız bir ülke. NATO üsleri veya yabancı askeri birlikleri barındırma, ya da barındırmama hakkına sahipler, tekrar belirtiyorum bu müttefiklerin sorunu” dedi.

ABD Senatosu Ermeni soykırımını tanıyan kanun tasarısını 12 Aralık’ta kabul etmiş olması Türkiye’nin tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan’ kanun tasarısının ABD Senatosu’nda kabul edilmesinin ardından İncirlik üssünün kapatılabileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı öte yandan Pazar günü yaptığı açıklamalarda Kürecik Radar Üssü’nün de kapatılabileceğini belirtmişti.

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