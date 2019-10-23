ABD Savunma Bakanı: Türkiye savaş suçu işlemiş görünüyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğine inandığını söyledi.

Suudi Arabistan'a dün yaptığı ziyaret sırasında CNN televizyonuna bir mülakat veren Esper'e "Barış Pınarı Harekâtı"na katılan Suriyeli milislerin yargısız infaz ve işkence yaptığına dair iddialar soruldu.

"Haberleri ben de gördüm, bunları izlemeye çalışıyoruz" diyen Esper "Bunlar korkunç ve eğer doğrularsa - ki ben doğru olduklarını varsayıyorum - bunlar savaş suçlarıdır" dedi.

Esper "Sorumluluk sahibi olanların hesap vermesi gerekir; birçok vakada bu, Türkiye hükümeti olur" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı Esper "Bunların olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Esper geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Suriye'deki "muhtemel savaş suçlarından" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tam olarak sorumlu olduğunu" söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün iddiası

Uluslararası Af Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'na (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) bağlı milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda ağır insan hakları ihlallerinde bulunmak ve savaş suçu işlediğini iddia etmişti. Örgütün hazırladığı raporda bölgede "Meskûn yerlere keyfi saldırılara ilişkin yoğun kanıtlar" olduğu ifade edilmişti.