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ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2019 19:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Savunma Bakan Vekili Mark Esper, bu görevin onay süreci için Senato'da verdiği ifadede Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alma kararını değerlendirdi. Esper, "S400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması

Trump tarafından Savunma Bakanlığı koltuğuna aday gösterilen ve onay süreci için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne ifade veren Esper, "Türkiye uzun süreden beri çok kabiliyetli bir NATO üyesidir fakat S-400 almaları yanlış bir karardı ve hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Esper, Türkiye'nin aynı anda hem Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarına hem de S-400 hava savunma sistemlerine sahip olamayacağını söyledi.

Esper son olarak, S-400 sevkıyatının başladığı geçen cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bu konuşmanın ardından Pentagon'un Türkiye konusunda düzenleneceğini açıkladığı basın toplantısı bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti.


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ABD S-400 Savunma Bakan Vekili Mark Esper

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