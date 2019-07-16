ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması

Trump tarafından Savunma Bakanlığı koltuğuna aday gösterilen ve onay süreci için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne ifade veren Esper, "Türkiye uzun süreden beri çok kabiliyetli bir NATO üyesidir fakat S-400 almaları yanlış bir karardı ve hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Esper, Türkiye'nin aynı anda hem Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarına hem de S-400 hava savunma sistemlerine sahip olamayacağını söyledi.

Esper son olarak, S-400 sevkıyatının başladığı geçen cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bu konuşmanın ardından Pentagon'un Türkiye konusunda düzenleneceğini açıkladığı basın toplantısı bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti.



