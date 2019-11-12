ABD Savunma Bakanı’ndan ‘İkinci Mektup’ Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Çarşamba günü Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde Trump’ın Erdoğan’a ikinci bir mektup gönderdiğinden haberdar olmadığını söyledi.

Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mark Esper, ikinci bir mektupta “Trump’ın Erdoğan’dan S-400’lerin aktive edilmemesi karşılığında F-35 programına geri dönebileceğini vaat ettiği” iddialarıyla ilgili olarak, “Geçen haftanın meselelerini açıkçası takip etmiyorum. Önümdeki meselelere odaklanmış durumdayım. Ama böyle bir şey duymadım” dedi. Esper, bununla birlikte böyle bir mektuptan haberdar olmamasının mektubun yazılmadığı anlamına gelmeyeceğini de kaydetti.

İddiaları yalanlamayan Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Brüksel’deki konuşmasına dikkat çekti ve “Akar’a bir kez daha söyledim. Hem S-400’lere sahip olup hem de F-35’lerle devam edemezsiniz. Bence bu F-35’ler için çok fazla tehdit teşkil ediyor ve tüm NATO müttefiklerimiz de bizle aynı fikirde. Özellikle de F-35’leri satın alanlar ya da deneyen ülkeler...” diye konuştu.