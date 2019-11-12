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ABD Savunma Bakanı’ndan ‘İkinci Mektup’ Açıklaması

12.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

Mike Esper, Trump ile Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde Trump’ın Erdoğan’a ikinci bir mektup gönderdiğinden haberdar olmadığını söyledi, ancak, haberdar olmamasının mektubun yazılmadığı anlamına gelmeyeceğini de kaydetti

ABD Savunma Bakanı’ndan ‘İkinci Mektup’ Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Çarşamba günü Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde Trump’ın Erdoğan’a ikinci bir mektup gönderdiğinden haberdar olmadığını söyledi.

Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mark Esper, ikinci bir mektupta “Trump’ın Erdoğan’dan S-400’lerin aktive edilmemesi karşılığında F-35 programına geri dönebileceğini vaat ettiği” iddialarıyla ilgili olarak, “Geçen haftanın meselelerini açıkçası takip etmiyorum. Önümdeki meselelere odaklanmış durumdayım. Ama böyle bir şey duymadım” dedi. Esper, bununla birlikte böyle bir mektuptan haberdar olmamasının mektubun yazılmadığı anlamına gelmeyeceğini de kaydetti.

İddiaları yalanlamayan Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Brüksel’deki konuşmasına dikkat çekti ve “Akar’a bir kez daha söyledim. Hem S-400’lere sahip olup hem de F-35’lerle devam edemezsiniz. Bence bu F-35’ler için çok fazla tehdit teşkil ediyor ve tüm NATO müttefiklerimiz de bizle aynı fikirde. Özellikle de F-35’leri satın alanlar ya da deneyen ülkeler...” diye konuştu.

Esper’a, Türkiye’ye hala Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nın (CAATSA) uygulanmamasının Hindistan gibi ülkelere nasıl bir mesaj yolladığı soruldu. Esper bu soruya, “Her ülkenin durumu kendine özgü o nedenle hepsini kendi koşullarında ele almalısınız. Haliyle her ülkeye karşı yaptırımı da bu şekilde, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarıyla değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

Mark Esper’a, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin, “ABD'nin Suriye'de tutacağı asker sayısının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur” açıklaması ve bu sayıya ne zaman ulaşılacağı da soruldu. Milley’nin rakamlarının şu anda doğru olsa da değişebileceğini belirten Esper, “Genelkurmay Başkanı’nın çekilme ve konuşlanmanın ayrıntıları konusunda kısa zamanda beni bilgilendirmesini bekliyorum. Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekmeyi hala sürdürüyoruz. Bu çekilme daha birkaç hafta sürecektir. Bazı ismi bilinmeyen savunma yetkililerinin 950 askere ineceğimiz yönündeki açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Bu sayıları kim, niye veriyor bilmiyorum ama bu doğru değil” dedi.

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