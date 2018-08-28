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ABD Savunma Bakanından Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: - "Bizim yönetimimizin kimyasal silah kullanımına karşı verdiği tepkiyi iki defa gördünüz" - "(Suriye'den ayrılmak için) DEAŞ'ı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Başkan bu konuda çok açıktı. DEAŞ'ın yok olması gerekiyor, bu olmalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin muhaliflerin bulunduğu bölgeye kimyasal silahları taşıdığı yönündeki haberler üzerine yaptığı değerlendirmede, "Bizim yönetimimizin kimyasal silah kullanımına karşı verdiği tepkiyi iki defa gördünüz." ifadesini kullandı.

Bakan Mattis, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye hakkında açıklamalar yaptı.

Mattis, Suriye'de rejimin, muhaliflerin bulunduğu bölgeye kimyasal silahlar taşıdığı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Bizim yönetimimizin kimyasal silah kullanımına karşı verdiği tepkiyi iki defa gördünüz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallarla Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanımının önüne geçmek için Rusya ile irtibat halinde olduğunu kaydeden Mattis, "Dışişleri, aktif olarak Rusya ile iletişim halinde, yakın zaman içerisinde de Rusya'nın bu ihtimalin önüne geçmesi için iletişim kurdular." diye konuştu.

- "Suriye’den ayrılmak için DEAŞ'ı ortadan kaldırmamız gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD askerlerinin Suriye’den çok yakında ayrılacağı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Mattis, şunları kaydetti:

"DEAŞ'ı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Başkan bu konuda çok açıktı. DEAŞ'ın yok olması gerekiyor, bu olmalı. İkinci adım olarak DEAŞ’ın yerine geçecek yerel birlikleri eğitiyoruz. Üçüncü adım olarak ise önümüzde Cenevre görüşmeleri var, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bu süreç bu savaşı çözmeyi hedefliyor."

Bakan Mattis, yerel halkın güvenliği sağlaması durumunda ABD'nin bölgedeki asker sayısını azaltabileceğini sözlerine ekledi.

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ABD DEAŞ ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Suriye

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