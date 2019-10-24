HABER

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye eleştiri

24.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Esper, Brüksel'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu "hukuksuz" olarak niteledi.

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye eleştiri

Esper, "Türkiye hepimizi çok kötü bir durumun içine soktu" dedi.ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısından önce katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyonunu sert ifadelerle eleştirdi.

German Marshall Fund’da bir konuşma yapan Esper, Türkiye’nin bölgedeki “hukuksuz” askeri müdahelesinin, ABD öncülüğündeki koalisyon ve Suriye Kürtlerinin son yıllarda IŞİD’e yönelik kazanımlarını tehlikeye attığını söyledi.

Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaşarak "yanlış yönde ilerlediğini” savunan Esper, "Türkiye hepimizi çok kötü bir durumun içine soktu” dedi ve Ankara’nın geçmişte olduğu gibi “sorumlu bir müttefik” olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Akar ile bir araya gelmesi bekleniyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın kalıcı ateşkes sağlandığını duyurarak Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığı duyurmasından sonra geldi.

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtının başlamasının ardından ABD, bölgedeki yaklaşık 1000 askerini çekmişti. Trump bu askerlerden 200-300 kadarının Suriye’nin güneyindeki Al Tanf bölgesinde kalacağını açıklamış, Esper ise ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde küçük bir ABD kuvvetinin kalması yönündeki bir planın Washington yönetimi tarafından değerlendirildiğini söylemişti.

Almanya'nın önerisine "siyasi” destek

ABD Savunma Bakanı, German Marshall Fund’da yaptığı konuşmada Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetim altında güvenli bölge oluşturulması önerisine ilişkin açıklamalarda da bulundu. ABD'nin bu öneriyi "siyasi” olarak desteklediğini belirten Esper, ancak askeri olarak destek vermeyeceklerini söyledi. Esper, "Bu operasyona kara birlikleri veya başka bir şekilde katkı sağlama niyetinde değiliz” dedi. Esper, Almanya'nın önerisinin ayrıntıları hakkında henüz yeterince bilgi sahibi olmadığını da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'a destek çağrısı

Bakan Esper, NATO müttefiklerine Suudi Arabistan’ın Körfez'deki İran tehdidine karşı kendini korumasına yardım etme çağrısında da bulundu.

Esper konuşmasında ayrıca Çin ve Rusya’dan gelen tehditlere karşı yaptığı uyarıları da yineledi. Çin’in dünyayı kendi yararına olacak şekilde yeniden şekillendirmeyi istediğini belirten Esper, Çin ile ilişkilerini geliştiren ulusların "gözünü açık tutması” gerektiğini ifade etti.

DW, AP/BK, JD

©Deutsche Welle Türkçe

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!
Araştırma: Her dört Alman vatandaşından biri Yahudi düşmanıAraştırma: Her dört Alman vatandaşından biri Yahudi düşmanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan sızma girişimi! Çatışma çıktı

YPG/PKK'dan sızma girişimi! Çatışma çıktı

SMO, terör örgütü YPG’ye ait mayınları teşhir etti

SMO, terör örgütü YPG’ye ait mayınları teşhir etti

Eren Erdem ve Emre İper için temyiz ve tahliye başvurusu yapıldı

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Terör örgütü YPG'den Tel Abyad'da terör saldırısı

Terör örgütü YPG'den Tel Abyad'da terör saldırısı

Fransa'dan AB Komisyonu üyeliği için yeni aday

Fransa'dan AB Komisyonu üyeliği için yeni aday

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.