ABD Savunma Bakanlığı: Irak ve Afganistan’da asker sayısını azaltacağız

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği üzerine Irak ile Afganistan’da bulunan asker sayısının azaltılacağını duyurdu. Irak ve Afganistan’da şu anda toplam 3 bin 500 asker bulunduğunu belirten Miller, Irak’taki asker sayısının azaltılarak 2 bin 500’e indirileceğini söyledi. Miller, ABD’nin yaklaşık 20 yıldır devam eden savaşları sona erdirmeye çok yaklaştığını vurgulayarak, söz konusu çekilmenin Irak ordusunun artan kabiliyetinin bir göstergesi olduğunu aktardı.

Irak Meclisi, geçtiğimiz yıl başkent Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD tarafından düzenlenen operasyon sonucu öldürülmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını talep etmişti. (İHA)

