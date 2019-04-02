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ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan, 'Patriot ve F-35 bakımından doğru savunma ekipmanı almaları için mevcut sorunu çözebileceğimizi bekliyorum' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Shanahan, Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaagiin Enkhbold ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shanahan, "Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssündeki F-35'lere ne olacak?" sorusuna "Onların teslim edilmesini bekliyorum. Türkiye'ye sunduğumuz Patriot teklifine, fiyatlandırılmasına ve en önemlisi Patriot sistemi ile birlikte sağlanacak endüstriyel katılıma güveniyorum." cevabını verdi.

'BU DURUMU ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birçok görüşme yaptığını hatırlatan Shanahan, "Gerçekten, stratejik ortağımızla bu durumu çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin S-400 almayıp bunun yerine Patriot alacağını mı bekliyorsunuz?" sorusuna ise Shanahan, "Onların Patriot ve F-35 bakımından doğru savunma ekipmanı almaları için mevcut sorunu çözebileceğimizi bekliyorum." yanıtını verdi.

PENTAGON F-35 İLE İLGİLİ SEVKİYAT VE FAALİYETLERİ DURDURMUŞTU

Pentagon dün Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Pentagon açıklamasında "Türkiye’nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariki üzerinde şu anda çalışılıyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe da Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı adayı Orgeneral Tod Wolters'ın adaylığının onaylanması için yapılan oturumda, "Dün, Luke Hava Üssünde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı. Çünkü (Türkiye) S-400'leri kullanmayacaklarını henüz söylemedi." demişti.

GEÇEN HAFTA SENATOYA F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ TÜRKİYE'YE TRANSFERLERİNİ DURDURAN YASA SUNULMUŞTU

Geçen hafta ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.

F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla bu uçaklarla ilgili Türkiye'de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyordu.

Tasarıda, Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına girdiğine işaret edilerek "Böyle bir alım NATO ittifakının birliğini tehlikeye atar." ifadesine yer verilmişti.

Kongre daha önce de 2019 savunma bütçesine ilişkin yasasına Türkiye’nin F-35 uçaklarını ABD’den götürmesi konusunda Savunma Bakanlığından Türkiye hakkında rapor istemişti.

Bakanlık raporu geçen yıl kasım ayında teslim etmişti ancak Kongre bu sefer geçici bütçeye bir madde ekleyerek Pentagon’dan Türkiye’nin S-400 konusundaki duruşu ve ABD’nin aralık ayında önerdiği Patriot sistemlerine ilişkin teklifle ilgili bir rapor istemiş ve kasım ayına kadar Türkiye’ye bu uçakların transfer edilmemesini talep etmişti.

Türkiye, iki F-35 uçağının mülkiyetini geçen haziran ayında teslim almıştı. Halihazırda ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde konuşlu uçakların Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanıyor. Türkiye’nin iki F-35 uçağının daha mülkiyetini gelecek haftalarda alması bekleniyordu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
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