ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Shanahan, Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaagiin Enkhbold ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shanahan, "Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssündeki F-35'lere ne olacak?" sorusuna "Onların teslim edilmesini bekliyorum. Türkiye'ye sunduğumuz Patriot teklifine, fiyatlandırılmasına ve en önemlisi Patriot sistemi ile birlikte sağlanacak endüstriyel katılıma güveniyorum." cevabını verdi.

'BU DURUMU ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM'



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birçok görüşme yaptığını hatırlatan Shanahan, "Gerçekten, stratejik ortağımızla bu durumu çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin S-400 almayıp bunun yerine Patriot alacağını mı bekliyorsunuz?" sorusuna ise Shanahan, "Onların Patriot ve F-35 bakımından doğru savunma ekipmanı almaları için mevcut sorunu çözebileceğimizi bekliyorum." yanıtını verdi.

PENTAGON F-35 İLE İLGİLİ SEVKİYAT VE FAALİYETLERİ DURDURMUŞTU



Pentagon dün Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklamıştı.