ABD Savunma Bakanlığı: "Uçaklarda Virüs Bulaşma Riski Çok Düşük"

ABD Savunma Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırmaya göre, uçak yolculuklarında Corona virüsünün bulaşma riskinin son derece düşük olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre bir uçaktaki koltukların tamamı olsa dahi maske takan bir kişinin aldığı nefeste virus içeren parçacık bulunma oranı ortalama yüzde 0,003. Bu sonuç uçakta sadece bir Corona virüsü taşıyıcısının olması ve yolcuların kabin içerisinde koltuklarından kalkmaması halinde geçerli oluyor.

United Havayolları’na ait Boeing 777 ve 767 tipi uçaklarda yapılan denemelerde maske takmanın yanında bulunan bir kişi öksürse dahi bulaşma riskini minimuma düşürdüğü görüldü.

Uçaklardaki havalandırma ve filtreleme sistemleri sayesinde 6 saat içerisinde kabin içerisinde havadaki parçacıkların yüzde 99,99’unun filtrelendiği tespit edildi.

Buna göre sağlıklı bir kişinin aynı uçakta bulunduğu hasta bir kişiden virüsü kapabilmesi için 54 saat aynı uçak içerisinde uçmaları gerektiği sonucu ortaya çıktı.

Denemelerin ardından bir açıklama yapan United Havayolları yöneticisi Toby Enqvist “Bu sonuçlar bir United uçağında, uçak tamamen dolu dahi olsa COVID virüsü kapmanızın neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor” dedi.