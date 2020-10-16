ABD Savunma Bakanlığı: "Uçaklarda Virüs Bulaşma Riski Çok Düşük"

ABD Savunma Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırmaya göre, uçak yolculuklarında Corona virüsünün bulaşma riskinin son derece düşük olduğu ortaya çıktı.
Araştırmaya göre bir uçaktaki koltukların tamamı olsa dahi maske takan bir kişinin aldığı nefeste virus içeren parçacık bulunma oranı ortalama yüzde 0,003. Bu sonuç uçakta sadece bir Corona virüsü taşıyıcısının olması ve yolcuların kabin içerisinde koltuklarından kalkmaması halinde geçerli oluyor.
United Havayolları’na ait Boeing 777 ve 767 tipi uçaklarda yapılan denemelerde maske takmanın yanında bulunan bir kişi öksürse dahi bulaşma riskini minimuma düşürdüğü görüldü.
Uçaklardaki havalandırma ve filtreleme sistemleri sayesinde 6 saat içerisinde kabin içerisinde havadaki parçacıkların yüzde 99,99’unun filtrelendiği tespit edildi.
Buna göre sağlıklı bir kişinin aynı uçakta bulunduğu hasta bir kişiden virüsü kapabilmesi için 54 saat aynı uçak içerisinde uçmaları gerektiği sonucu ortaya çıktı.
Denemelerin ardından bir açıklama yapan United Havayolları yöneticisi Toby Enqvist “Bu sonuçlar bir United uçağında, uçak tamamen dolu dahi olsa COVID virüsü kapmanızın neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor” dedi.
Araştırma sonuçlarının 6 aydan uzun bir süre ve 300 ayrı uçuşta 38 saatten fazla uçuş ve 45 saat de yerde geçen sürede yapılan testler neticesinde ortaya çıktığı belirtiliyor.
Her testte binlerce öksürük olması halinde çevreye yayılacak 180 milyon parçacık kullanılarak yapıldığı ifade edildi.
Araştırmada Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı, Boeing ve diğer bazı kurumlar yer aldı.
Geçtiğimiz hafta uçak üreticileri Boeing, Airbus ve Emraer SA yayımladıkları bir ortak açıklamada uçaklardaki hava filtrelerinin virüsün yayılmasını engellediğini belirtmişlerdi.
Üreticilerin açıklaması da parçacıkların uçak içerisindeki hareketlerini gösteren bir simülasyon çalışmasına dayanıyordu.
Uluslararasu Hava Taşımacılığı Birliği IATA, 2020 yılının başından buy ana 1,2 milyar insanın uçaklarla seyahat ettiğini buna karşın sadece 44 vakanın uçak yolculuğu kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac yaptığı açıklamada, hiöbir ortamın tamamen risksiz olmadığını ancak uçakta virus kapmanın üzerinize yıldırım düşmesi ihtimaliyle aynı oranda olduğunu ifade etti.